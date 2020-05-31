فاعل خير.. توزيع كمامات مجانية على أهالي العريش

تشهد مدينة العريش محافظة شمال سيناء ' اليوم الأحد ' توزيع الكمامات مجانا علي المواطنين، مقدمة من فاعل خير من شباب محافظة شمال سيناء.
وتحدد برنامج لتوزيع الكمامات بحضور الاجهزة المعنية والأمنية لتنظيم عملية التوزيع مجانا في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد .
واضافت انه تم تحدد اليوم الاول لتوزيع الكمامات باحياء العاصمة كما يلي:
الساعه 1 امام بوسط مدينة العريش بنك القاهره
الساعه 1.30 بحي المساعيد الحديقه
الساعه2 أمام بمنطقة مثلث ابي صقل
الساعه 2.20 م بحي كرم أبو نجيله
الساعه 3 بحي عاطف السادات خلف
موقف الاتوبيسات
الساعه 3.30 عصرا امام مستشفي العريش العام
الساعه 4 مساءا منطقة ضاحيه السلام بجوار حديقه الطفل
وفي نفس السياق تنفذ الغرفة التجارية بشمال سيناء بقيادة عزيز مطر رئيس الغرفة مبادرة بالتعاون مع ديوان عام المحافظه بهدف توفير ٢٠٠ ألف كمامه بسعر التكلفة للمواطن، في إطار المشاركة المجتمعية ورفع الاعباء عن المواطن ومحاربة الاستغلال .
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وتحدد برنامج لتوزيع الكمامات بحضور الاجهزة المعنية والأمنية لتنظيم عملية التوزيع مجانا في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد .
واضافت انه تم تحدد اليوم الاول لتوزيع الكمامات باحياء العاصمة كما يلي:
الساعه 1 امام بوسط مدينة العريش بنك القاهره
الساعه 1.30 بحي المساعيد الحديقه
الساعه2 أمام بمنطقة مثلث ابي صقل
الساعه 2.20 م بحي كرم أبو نجيله
الساعه 3 بحي عاطف السادات خلف
موقف الاتوبيسات
الساعه 3.30 عصرا امام مستشفي العريش العام
الساعه 4 مساءا منطقة ضاحيه السلام بجوار حديقه الطفل
وفي نفس السياق تنفذ الغرفة التجارية بشمال سيناء بقيادة عزيز مطر رئيس الغرفة مبادرة بالتعاون مع ديوان عام المحافظه بهدف توفير ٢٠٠ ألف كمامه بسعر التكلفة للمواطن، في إطار المشاركة المجتمعية ورفع الاعباء عن المواطن ومحاربة الاستغلال .
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