السبب وراء تشابه أشكال السيارت



منذ زمن ونسأل أنفسنا ما هو السبب الحقيقي وراء تشابة السيارات من حيث الشكل وحتي السيارات الكبيرة متشابهة بشكل كبير ففي هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع









الديناميكا الهوائية





في بداية الأمر يجب أن نعلم أن السبب الأساسي وراء هذا يرجع هذا بشكل أساسي إلى الحاجة الماسة إلي كفاءة الديناميكا الهوائية ويوجد صراع دائم بين مصممي السيارات ومهندسي الديناميكيات الهوائية في شركات السيارات وعلى الرغم من اتفاقهم على أن التصميم الجيد لا يجب أن يقلل من كفاءة الديناميكا الهوائية، ولكن أي شكل تتبناه السيارة غير التصميم الانسيابي المدبب للأمام، يؤدي لخفض مستويات الكفاءة بما يؤدي لرفع استهلاك الوقود أثناء القيادة، ولهذا السبب يعمل مهندسين الديناميكا الهوائية على جعل السيارات مميزة ظاهريًا، إلا أنهم مقيدون بجعلها متطابقة من حيث الديناميكية لتكون انسيابية في مقاومة الهواء مما يعني استهلاك اقل في كل شيء.





التصميمات الجديدة



تطوير الديناميكا الهوائية

ونجد شركة سيارات أخرى مثل جنرال موتورز تقوم باختبار الديناميكا الهوائية للسيارات عن طريق تشغيل مروحة بقوة 1200 حصان باتجاه سياراتها ليتم تحديد مدى الكفاءة الديناميكا الهوائية و يتم تمثيله أيضا عبر اﻷلسنة الدخانية التي توضح سلاسة مقدمة السيارة و عدم مقاومتها للهواء خصوصا اثناء السير علي سرعات عالية.





وتجد شركات السيارات اضطرابات تحدث بسبب الجزء الخلفي من السيارة بالإضافة للجزء السفلي، وهو السبب وراء تصميم أنظمة تعليق لتعديل الارتفاع من أجل تقليل الهواء المنساب لأسفل مما يهدد عملية الثبات أثناء القيادة.

التقنيات الجديدة في تصميم السيارات

علي صعيد آخر نجد شركة عريقة مثل شركة جاجوار على تصميم سياراتها الكهربائية jaguar i pace بشبك أمامي منقسم لنصفين، حيث تكون فائدة النصف اﻷول تحويل بعض الهواء إلى نظام تبريد البطارية، بينما يقوم النصف الثاني بعمل مسار لتمرير الهواء فوق الزجاجي اﻷمامي نحو السقف ليترك السيارة عند الجناح الخلفي، مما يضمن قيادة ثابتة لأقصي حد.وتستخدم شركات السيارات أيضًا أجهزة كمبيوتر عملاقة لعمل محاكاة ديناميكية للسوائل التي تساعد نتائجها على إرشاد المهندسين نحو المشكلات التي لا تظهر عبر اختبارات الهواء.من هنا جاءت الحاجة لاستخدام تقنيات الديناميكا الهوائية المتكيفة مثل الأجنحة والفواصل المتحركة التي تزيد من القوة المثبطة ومعامل السحب، ما يعني أن مصممي السيارات سيكونون أكثر حرية في المستقبل لاختيار تصميماتها، كي نرى سيارات أكثر تفردًا واختلافًا فيما بينها، دون التضحية بالديناميكية الهوائية خصوصا للسيارات المستقبلية والسيارات الكهربائية التي لا تعتمد بشكل كلي علي تبريد الهواء.