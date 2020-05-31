استمرار فحص القادمين إلى العريش لكشف حالات كورونا

تواصل النقطة الطبية المكلفة بفحص المواطنين القادمين إلى مدينة العريش عملها بنقطة كمين الميدان على مدخل مدينة العريش الغربي محافظة شمال سيناء لكشف حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد.
وقال ياسر فاروق ، مسؤول ملف كورونا بإدارة العريش الصحية' شمال سيناء، إن النقطة تضم طبيب وفنيين متخصصين وأجهزة كاشف حراري، حيث تم فحص جميع المواطنين الوافدين من مختلف المحافظات إلى مدينة العريش بواسطة الفريق الطبى بنقطة كمين الميدان بمدخل مدينة العريش، موضحا أن الفريق الطبي لم يرصد أي حالات مشتبه بها.
وأوضح ياسر فاروق ' أنه تم فحص ٦١٣ مسافر من القادمين إلى مدينة العريش علي مدي يومين ' كما بلغ إجمالى عدد المسافرين من العريش والذين تم فحصهم ٢٦٩٢ مسافر، مؤكدًا عدم تسجيل أي حالات اشتباه على مدار اليومين.
وأضاف بأن النقطة الطبية التي تم توفيرها طبقا لتعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تعد النقطة رقم 6 ، حيث سبق توفير 5 نقاط طبية على حدود المحافظة وبواباتها المختلفة.
وتوجد البوابة الاولى بمدينة نخل على الحدود بين شمال وجنوب سيناء وبوابتين على مدخل منفذ العوجة التجاري ورفح الحدودي مع قطاع غزة ' وميناء العريش البحري' وكمين بالوظة على مدخل المحافظة الغربي مع محافظات القناة.
أمر الخديوي عباس حلمي الثاني بتجديده عام ١٨٨١.. العباسي أقدم مساجد مدينة العريش
وقال ياسر فاروق ، مسؤول ملف كورونا بإدارة العريش الصحية' شمال سيناء، إن النقطة تضم طبيب وفنيين متخصصين وأجهزة كاشف حراري، حيث تم فحص جميع المواطنين الوافدين من مختلف المحافظات إلى مدينة العريش بواسطة الفريق الطبى بنقطة كمين الميدان بمدخل مدينة العريش، موضحا أن الفريق الطبي لم يرصد أي حالات مشتبه بها.
وأوضح ياسر فاروق ' أنه تم فحص ٦١٣ مسافر من القادمين إلى مدينة العريش علي مدي يومين ' كما بلغ إجمالى عدد المسافرين من العريش والذين تم فحصهم ٢٦٩٢ مسافر، مؤكدًا عدم تسجيل أي حالات اشتباه على مدار اليومين.
وأضاف بأن النقطة الطبية التي تم توفيرها طبقا لتعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تعد النقطة رقم 6 ، حيث سبق توفير 5 نقاط طبية على حدود المحافظة وبواباتها المختلفة.
وتوجد البوابة الاولى بمدينة نخل على الحدود بين شمال وجنوب سيناء وبوابتين على مدخل منفذ العوجة التجاري ورفح الحدودي مع قطاع غزة ' وميناء العريش البحري' وكمين بالوظة على مدخل المحافظة الغربي مع محافظات القناة.
أمر الخديوي عباس حلمي الثاني بتجديده عام ١٨٨١.. العباسي أقدم مساجد مدينة العريش