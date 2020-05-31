نموذج جنوب أفريقيا في مواجهة كورونا.. 8 دروس يجب أن تعيها دول القارة السمراء

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تقريرا سلط الضوء على مواجهة دولة جنوب أفريقيا لوباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعنوان "فيروس كورونا في جنوب أفريقيا: 8 دروس لبقية القارة".





وقالت "بي بي سي" إن جنوب أفريقيا تستعد لقيادة أفريقيا إلى المرحلة التالية الأكثر خطورة من الوباء، حيث تستعد البلاد لارتفاع كبير في أعداد الإصابات التي من شبه المؤكد أن تطغى على نظامها الصحي ذي الموارد الجيدة نسبيا.





وأفرد التقرير 8 دروسا يمكن أن تتعلمها دول القارة السمراء من جنوب أفريقيا في مواجهة كورونا.





تحسين بروتوكولات النظافة





لا تزال الحكومات والفرق الطبية بحاجة إلى التركيز أكثر على النظافة الشخصية، بدلًا من إضاعة الوقت والمال - كما يرى العديد من الخبراء الآن - في الحصول على أجهزة تنفس صناعي باهظة الثمن ولكنها غير فعالة نسبيًا، تشير الأدلة من مستشفيات جنوب إفريقيا التي تتصارع بالفعل مع الفيروس إلى الحاجة إلى تحسين بروتوكولات النظافة إلى حد كبير.





وقد اضطرت العديد من المستشفيات الكبرى بالفعل إلى الإغلاق بعد أن أصبحت بؤرا ساخنة لنقل العدوى بالفيروس.





ويحذر الأطباء من استمرار الطاقم الطبي في التجمع في غرف الشاي، وإزالة الكمامات هناك، وتمرير الهواتف المحمولة لبعضهم البعض، وإفساد جميع التدابير الوقائية التي يقومون بها في العنابر.





إجراء اختبارات سريعة أو عدم إجرائها من الأساس





بعد بداية واعدة للغاية، تعاني جنوب أفريقيا الآن من تراجع قدرتها على إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا، وتكدس عدد كبير من الاختبارات داخل معاملها ما يصعب من عملية خروج النتائج.





وقالت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا إنه بسبب القيود المالية واللوجستية لن تتوسع الدولة في إجراء الاختبارات، وستبقى عند حاجز الـ 20 ألف اختبار يوميا. وفي حين توجد لدى الدولة القدرة على إجراء عدد اكبر لكن لن تكون لها فائدة ما لم تتمكن من إظهار النتائج في غضون 24 ساعة.





المشكلة ليست الشيخوخة بل السمنة





قيل الكثير عن حقيقة أن قارة أفريقيا بها كبير نسبيا من الشباب، وفي الواقع، قد يساعد ذلك في التخفيف من حدة تأثير الفيروس على القارة السمراء خاصة من حيث عدد الوفيات، لكن الأدلة الواردة من العديد من المستشفيات في جنوب إفريقيا تشير بالفعل إلى أن المستويات المرتفعة بشكل مثير للقلق لمعدلات السمنة، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم والسكري لدى مرضى كورونا الأصغر سنا ترتبط بالعديد من الوفيات.





ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن ثلثي حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا حتى الآن من بين الأشخاص دون سن 65 عامًا.





تدقيق مفهوم المخالطة





أغلقت عيادة مزدحمة لمتابعة ما قبل الولادة في جوهانسبرج مؤخرًا بعد تقارير تفيد بأن إحدى الموظفات قد خالطت مريضة بفيروس كورونا. تم إرسال 12 ممرضة إلى المنزل وأمروا بالعزل الذاتي.





وقد تم إدانة هذه الخطوة من قبل العديد من الأطباء الذين يرون أنها دليل على خلق مناخ أوسع من الذعر والخوف غير الضروريين بين الطاقم الطبي الذي يواجه خطر شل النظام الصحي في البلاد وتقويض مكافحته للفيروس.





كانت النقابات قوية بشكل مفهوم في سعيها لحماية أعضائها وإثارة المخاوف بشأنهم حيث يفتقرون إلى معدات الحماية الشخصية، لكن حكومة جنوب أفريقيا قد تكون مبالغة أكثر من اللازم في تقدير مفهوم "المخالطة" فليس كل تعامل مع مريض كورونا يعد مخالطة.





الشيطان يكمن في التفاصيل





أعلنت جنوب أفريقيا هذا الأسبوع أن الجماعات الدينية يمكنها استئناف العبادة في تجمعات لا تزيد عن 50 شخصًا.





من الواضح أن هذه الخطوة كانت بمثابة تنازل سياسي من قبل حكومة تحت ضغط لتخفيف قيود الإغلاق، ويفهم ذلك أنه للحفاظ على ثقة الجمهور على المدى الطويل، يجب أن تظهر علامات الأخذ والعطاء.





لكن القرار يحمل مخاطر كبيرة. من المعروف على الصعيد العالمي أن التجمعات الدينية - التي تجذب كبار السن في الغالب - تعتبر مناطق ساخنة لنشر الفيروس. باختيار تجاهل هذه الحقيقة، قد تكون الحكومة تقوض رسائلها الخاصة. بحسب وصف "بي بي سي".





قد يكون أحد الخيارات للحكومة هو منع أي شخص فوق سن 65 من حضور تجمعات دينية. لكن وبدلًا من ذلك، طلبت من الزعماء الدينيين تنفيذ سياسات صارمة للتباعد الاجتماعي والنظافة في كنائسهم ومساجدهم. الخلاصة أن مدى صرامة التدابير الوقائية وضمان تنفيذها على أرض الواقع هو العامل الأهم عند اتخاذ قرار مثل إعادة فتح دور العبادة، حتى لا تتسع بؤرة تفشي الفيروس في مقابل النزول إلى رغبات الناس.





الفوز بالسلام قبل الحرب





تكافح المعارضة الرسمية في جنوب إفريقيا ، التحالف الديمقراطي، لإسماع صوتها خلال فترة الإغلاق، إن أزمة بهذا الحجم تدفع حتمًا أحزاب المعارضة إلى الهامش، ويمكن للمرء أن يجادل بأنهم سيقومون بدور صاخب جيدًا للإبقاء على شعبيتهم، وعندما سعى التحالف إلى جذب الانتباه لنفسه، فإنه أظهر علامات على التقلب والتأرجح في سياسته





قال العالم السياسي والمعلق ريتشارد كالاند، مستشهدًا بمثال كليمنت أتلي، الذي تسلم السلطة كرئيس للوزراء في بريطانيا، بفوزه على ونستون تشرشل في أعقاب الحرب العالمية الثانية مباشرة: "يجب أن يلعبوا لعبة أطول بكثير، ويتطلعون إلى كسب السلام ، وليس الحرب".





كسب الشعوب





أشارت "بي بي سي" إلى قرارات الحكومة الجنوب أفريقية بشأن حظر بيع الخمور والسجائر خلال فترة الحظر والإغلاق وإلى أجل غير مسمى، وما أسفر عنه من مشاكل نفسية ونظريات مؤامرة بشأن محاولة بعض المسؤولين إلى الاستفادة من ذلك في إنعاش مشاريعهم الخاصة.





إن الحظر في صالح العصابات الإجرامية القوية التي تسيطر على السجائر المهربة، ويكلف الحكومة ثروة من فقدان عائدات الضرائب. ولكن ربما الأهم من ذلك ، أنها تقوض مصداقية أنظمة الإغلاق نفسها مما يجعل الامتثال ، حيث تتحرك البلاد لتخفيف بعض القيود على الحركة ، أقل احتمالا. الخلاصة هو محاولة كسب ثقة الناس وعدم المغامرة بها خلال الأزمة بشكل خاص.





الحفاظ على البساطة





على مدى أسابيع ، كان الجميع يتحدثون عن شراء وإنتاج أجهزة تنفس صناعي. لكن تجربة أطباء الخط الأمامي في كيب تاون أظهرت بالفعل أن الأجهزة الأبسط والأرخص والأقل تدخلًا يمكن أن تلعب دورًا أكثر أهمية، حيث تحتاج البلدان إلى التخطيط وفقًا لمواردها المحدودة.





ويعتبر الخبراء الطبيين أن الاستثمار في أجهزة التنفس الصناعي كان بمثابة إهدار كبير للمال، وشددوا على أهمية أجهزة الاكسجين الأنفي عالية التدفق التي تعمل بكفاءة أكبر من أقنعة الأكسجين التقليدية.





وتقع جنوب أفريقيا في المركز 29 عالميا بين أكثر من دول العالم تضررا بفيروس كورونا، حيث سجلت 30.967 إصابة، و643 وفاة.



