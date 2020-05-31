وفاة الفنانة عفاف شاكر.. شقيقة شادية وتزوجت من كمال الشناوي

المعتزلة

، شقيقة الفنانة شادية من والدتها في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المنتظر دفنها هناك.





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ومثلت ومثلت عفاف شاكر بعض الأعمال منها (العاشق المحروم) عام 1954.. (الحقني بالمأذون) في نفس العام.. واشتهرت بالغناء أيضا فهي تملك موهبة الغناء مثل شقيقتها.





تزوجت الراحلة عفاف شاكر من الفنان كمال الشناوي ولكن زيجتهما لم تستمر سوى عام ونصف تقريبا ثم تزوجت مرة أخرى، وسافرت إلى السودان لمرافقة زوجها ولكن لم تستمر هذه الزيجة أيضا لتعود مرة أخرى إلى الأضواء في برنامج (أضواء المسرح) الذي كان من أشهر البرامج في فترة الستينات.



وبعد فترة اعتزلت عفاف شاكر الفن نهائيا وانقطعت أخبارها تاركة شقيقتها فاطمة شاكر (شادية) تتربع على عرش النجومية والشهرة.



غيب الموت قبل ساعات الفنانةفاطمة شاكر هو اسم الفنانة شادية الحقيقي، ولها شقيقة اسمها عفاف شاكر وهي من مواليد عام 1929 سبقت شادية إلى عالم الفن بل كان لها الفضل في دخول شادية إلى عالم الشهرة، وذلك بعد أن قامت بإخبار المخرج الذي كانت تعمل معه بأن لها شقيقة ذات صوت جميل.وبالفعل حضرت شادية واستمع إليها المخرج ليتعرف عليها.. ويعرضها على القائمين على اختيار الأصوات الغنائية لتنال شادية إعجاب الجميع.