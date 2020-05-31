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أخبار البلد

حدث ليلا.. عودة المصلين للمسجد النبوي والنائب العام يأمر بحبس متهمين للإساءة لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة

الأحد 31/مايو/2020 - 08:28 ص
فتح المسجد النبوي
فتح المسجد النبوي
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محمد شحتة
نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

نشر الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، منشورا يكشف كذب بعض الصفحات بشأن شنطة العلاج المنزلي لمرضى كورونا.

رسالة شكر من إحدى المتعافيات لأطباء مستشفى العزل بسبب مجهودهم، بالاضافة إلى مجهود باقى الأطباء فى مواجهة فيروس كورونا الذى اجتاح بلدان العالم، فلا توجد فرحة تضاهى فرحة الانتصار على المرض وفيروس كورونا والخروج من مستشفى العزل.

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، فيديو لأهالى قرية الدير بطوخ بالقليوبية يعكس عدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة لمواجهة كورونا.

أمر النائب العام، بحبس متهمَيْن أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بعرضهما ونشرهما وإذاعتهما عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل تقنية المعلومات مقطعًا مصورًا من شأنه الإساءة لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة والتعريض به، واعتدائهما بذلك على أحد المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما خصوصيته، وإحداثهما بهذا العمل تمييز بين الأفراد وضد طائفة من طوائف الناس ترتب عليه تكدير للسلم العام، وتحريشهما كلبًا واثبًا على المجني عليه لم يرُدَّاه عنه وكان الكلب في حفظهما.


هاجم رواد السوشيال ميديا الدكتورة منى مينا بسبب تواجدها بصفة مستمرة على قناة الجزيرة الفضائية القطرية المهاجمة لمصر .

رحلت عن عالمنا الفنانة المعتزلة عفاف شاكر، شقيقة الفنانة شادية من والدتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم دفنها بأمريكا.


رفع مؤذن المسجد النبوي، اذان الفجر بعد 71 يوما من إغلاق أبوابه، وسط توافد كبير للمصلين.

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن 25 مدينة في 16 ولاية أمريكية على الأقل أعلنت بالفعل فرض حظر التجول بسبب تصاعد أعمال العنف في المظاهرات التي خرجت احتجاجا على مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، على يد ضابط شرطة أبيض.
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