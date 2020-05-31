صباح البلد يقدم تمارين رياضية أسرية لكسر الملل.. فيديو

قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، تمارين رياضية يمكن ممارستها كمجموعة كاملة لكسر الملل والروتين .



وأوضح حسام أبو هاشم، خلال برنامج صباح البلد على قناة "صدى البلد"، اليوم، الأحد ، أنه يمكن أداء التمارين فى أى مكان مناسب المساحة حتى وإن لم يكن مغطى كالجيم لتقوية العضلات.





وأكد أن هذه التمارين مهمة للغاية، وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديه سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.





وقال إن هذه التمارين تقدم لجميع الأعمار ويمكن ممارسته مع أفراد الاسرة، مشيرا الى انها تمارين مسلية ومفيدة.





وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.







