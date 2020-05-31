AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيسة بوليفيا تقيل وزيرا بسبب تصريحات عنصرية

الأحد 31/مايو/2020 - 08:52 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أقالت الرئيسة البوليفية بالوكالة، جانين أنييز، وزير استغلال المناجم فرناندو فاسكيز، بعد تصريحاته التي وصفت بالعنصرية ضد حزب الرئيس السابق إيفو موراليس الذي ينتمي للسكان الأصليين.

وكتبت الرئيسة اليمينية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، "بصفتي رئيسة قررت إقالة الوزير فاسكيز بسبب تصريحاته العنصرية.. في هذه الحكومة لا أقبل فسادا ولا تمييزا بأي شكل من الأشكال"، مؤكدة أن"بوليفيا عائلة، كلنا متساوون في داخلها.

وكان فاسكيز الذي تولى مناصب عديدة في عهد موراليس، نفى أي علاقة له بحزب الرئيس السابق "الحركة باتجاه الاشتراكية" لأن موراليس "يتسم بصفات خاصة محددة تتعلق بهويته"، على حد قوله.

وأدلى فاسكيز بتصريحاته العنصرية هذه لإذاعة فيديس المحلية في بوتوسي بمنطقة المناجم التي ينتمي معظم سكانها لآتنية الكويشوا ويتحدر منها.
Advertisements

ترشيحاتنا

وزير يمني يوجه رسائل مهمة للسعودية

مواعيد مباريات اليوم الأحد 31-5-2020 والقنوات الناقلة

شاهد.. لحظة فتح المسجد النبوي أبوابه للمصلين

وداعا لمزيل العرق .. 3 طرق طبيعية للتخلص من الرائحة الكريهة في الصيف

ناشط كويتي يرد على ريم الشمري: العلاقة مع مصر أكبر من الصغائر

شيكاجو تنتفض .. اشتباكات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين وإعلان حظر التجول.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المسنون المصابون بـ السكر أكثر عرضة لـ فيروس كورونا

ماذا يحدث للجسم عند تناول مزيج الملح والفلفل والليمون معا؟

مقتل ذئب مهدد بالانقراض انتقاما لحصان