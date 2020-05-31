رئيسة بوليفيا تقيل وزيرا بسبب تصريحات عنصرية

أقالت الرئيسة البوليفية بالوكالة، جانين أنييز، وزير استغلال المناجم فرناندو فاسكيز، بعد تصريحاته التي وصفت بالعنصرية ضد حزب الرئيس السابق إيفو موراليس الذي ينتمي للسكان الأصليين.





وكتبت الرئيسة اليمينية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، "بصفتي رئيسة قررت إقالة الوزير فاسكيز بسبب تصريحاته العنصرية.. في هذه الحكومة لا أقبل فسادا ولا تمييزا بأي شكل من الأشكال"، مؤكدة أن"بوليفيا عائلة، كلنا متساوون في داخلها.





وكان فاسكيز الذي تولى مناصب عديدة في عهد موراليس، نفى أي علاقة له بحزب الرئيس السابق "الحركة باتجاه الاشتراكية" لأن موراليس "يتسم بصفات خاصة محددة تتعلق بهويته"، على حد قوله.



