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أسماء مصطفى: السجن المشدد أو غرامة 50 ألف جنيه تنتظر مروعي الطفل المعاق.. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 09:57 ص
ترويع طفل من ذوى
ترويع طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة
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آيات أحمد
قالت الإعلامية أسماء مصطفى، إن اثنين من معدومى الضمير والأخلاق قاموا بترويع طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة، لافتة إلى أن تلك الواقعة غير إنسانية ولذلك تحركت وزارة الداخلية فى وقت قياسي لإلقاء القبض على مرتكبى الواقعة وتقديمهم للمحاكمة.


وأضافت أسماء مصطفى، خلال حديثها ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الغريب فى تلك الواقعة غير الإنسانية بالمرة أننا وجدنا تهديدا وترويعا وتنمرا على طفل، واعترف الشابان أنهما فعلا تلك الفعلة من باب الهزار بحجة أنه أحد أقربائهما.

واستنكرت اعترافاتهم مؤكدة أن هذا النوع من الهزار ضد الإنسانية ولا يجب ترويع الأطفال والاستهتار فى التعامل مع الأطفال، مضيفة أنه يجب طمأنة الأطفال وعدم بث الرعب فى نفوسهم.

وأكدت أن اعترافاتهما فى التحقيقات بأنهما أقربائه لن يعفيهما من المسؤولية نهائيًا، موضحة أن القانون وضع أحكاما للتعامل مع تلك الوقائع  لكى يكونوا عبرة لمن يعتبر وفقًا لمواد الدستور والقانون.

ولفتت إلى أن العقوبة بالسجن أو غرامة 20 ألف جنيه لكل من قام باستعراض القوى أو الترويع أو التخويف أو بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى والعقوبة بالسجن المشدد أو الغرامة التى تصل إلى 50 ألف جنيه إذا وقع التعدى من شخصين أو أكثر.
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