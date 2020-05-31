رغم حظر كورونا.. مظاهرات احتجاجية تشتعل فى إيطاليا.. شاهد

عرضت فضائية يورو نيوز، تقريرا رصد تنظيم مظاهرات احتجاجية فى إيطاليا رغم منع التجمعات بسبب فيروس كورونا.





نظمت عدة مظاهرات احتجاجية ضد حكومة جوزيبي كونتي فى إيطاليا، ولا سيما في روما وميلانو، حيث ما زالت التجمعات ممنوعة في إطار احتواء جائحة كوفيد-19.





وتجمع نحو 200 شخص في روما، أعلن بعضهم أنهم ينتمون إلى اليمين المتطرف في منتصف النهار في وسط المدينة، وسط هتافات "الحرية".





وتمكنت مجموعة صغيرة من الإفلات من الطوق الذي ضربته الشرطة لتسير في شارع فرعي، فيما تمدد متظاهرون آخرون أمام سيارات الشرطة أو راحوا يطرقون بأيديهم عليها.





ارتدى بعض المتظاهرين أقنعة أنزلوها حول رقابهم، ولم يحترم أي منهم تدابير التباعد التي أوصت بها السلطات لمنع تفشي الوباء.







وفى نهاية التظاهرة غير المصرح بها، حاولت الشرطة التعرف على المتظاهرين لتحرير محضر بحقهم.





وذكرت وسائل إعلام محلية أن تظاهرة مماثلة جرت في وسط ميلانو عاصمة لومبارديا، تجمع ما يقرب من 200 شخص في ساحة الكاتدرائية الشهيرة، للمطالبة من بين أمور أخرى، "بحكومة منتخبة من قبل الشعب" والعودة إلى الليرة الإيطالية التي كانت مستخدمة قبل اليورو. ولم يحترم المتظاهرون الذين ارتدوا "سترات برتقالية" التباعد الاجتماعي.





واستنكر رئيس بلدية ميلانو جوزيبي سالا التظاهرة "غير المسؤولة" وطلب من الشرطة إحالة منظمي المسيرة على العدالة.





وكانت لومبارديا المنطقة الأكثر تضررًا من جراء وباء كورونا المستجد إذ سجلت أكثر من 16 ألف وفاة من أصل 33 ألف وفاة في جميع أنحاء إيطاليا.





وبدأت إيطاليا بتخفيف تدابير الحجر في أوائل مايو ويعود الوضع فيها ببطء إلى طبيعته، وقد وُجهت الدعوات للتظاهر على الشبكات الاجتماعية، في حين ما زالت السلطات تحظر التجمعات العامة بسبب خطر تفشي الوباء.