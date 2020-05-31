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لميس سلامة: الإعلام يلعب دورا مهما فى تشكيل وعي المجتمع ..فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 10:04 ص
لميس سلامة
لميس سلامة
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ريهام فيكتور
قالت الإعلامية لميس سلامة مقدمة برنامج صباح البلد، إن الإعلام يلعب دورا مهما فى تشكيل وعي المجتمع.

وأضافت الإعلامية " لميس سلامة " من خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذى يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن الاعلاميين فى التلفزيون أو الإذاعة لابد من توصيل المعلومات الدقيقة جدا من مصادرها للحفاظ على المصداقية.

وأشارت لميس سلامة، إلى أنه رغم الظروف التى يمر بها العالم، إلا أن العالم يحاول تخفيف الضغوط النفسية والعبء العام من على المواطن بالأخبار المبشرة.

وتابعت أن الإعلامى عليه دور مهم جدا، منوهة إلى أن كلمة الإعلامى تخرج منه كالرصاصة معلقة " كلمة الإعلامى لو خرجت مش هينفع ترجع تانى " لذلك فلابد أن تكون مهمة ومن مصادرها.

وأكدت أن هناك العديد من القوى الذين يشعرون بضيق عندما يروا بلدنا مصر الغالية فى تقدم واستقرار وبناء، لذا علينا كإعلاميين التصدي لكل الشائعات من خلال وسائلنا الإعلامية وتصحيح المعلومات ونقل الصورة كاملة.
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