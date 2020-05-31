كورونا يواصل ضرب الكرة القطرية

أعلن عبد الرحمن أمير مدير فريق الكرة بنادي مسيمير القطري دخوله الحجر الصحي، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وقال عبد الرحمن أمير في تصريحات صحفية:" شعرت بأعراض مشابهة لأعراض فيروس كوورنا، وتوجهت إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة".
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وأضاف:" نتيجة الفحوصات جاءت إيجابية، وبدأت مرحلة العلاج حاليا، للتعافي من فيروس كورونا.
وتابع:" أناشد الجميع الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية، للحد من انتشاء فيروس كورونا".
وتعد قطر ضمن قائمة أكثر الدول العربية، معاناة من تفشي فيروس كورونا المستجد.
يذكر أن الاتحاد القطري أعلن مؤخرا، تحديد 24 يوليو المقبل، موعدًا لعودة مسابقة الدوري، بعد توقف طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.