هل يجوز أداء صلاة الضحى قبل أذان الظهر بدقائق؟

صلاة الضُحى يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها، أي بعد شروق الشمس بحوالي عشرين دقيقة وينتهي قبيل وقت صلاة الظهر.

هل يجوز صلاة الضحى بعد الظهر؟ أمين الفتوى يجيب

كما ورد سؤال للدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لفضيلة المفتي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه "لو شخص استيقظ قبل صلاة الظهر بربع ساعة وفاته صلاة الضحى والفجر، أيهما أبدأ به صلاة الضحى أم الفجر قضايا؟".





وقال "عاشور" في إجابته على السؤال الوارد إليه عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على الفيس بوك، إن صلاة الفجر فرض واجب أما صلاة الضحى فهي سنة، فيجب على المسلم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضى ماعليه من دين اولا لان المسلم لا يعرف في أي وقت يأتي قضاء الله عز وجل.





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