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اقتصاد

بعد إجازة 9 أيام .. صعود قوي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم‎

الأحد 31/مايو/2020 - 10:32 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
بدأت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع بــ ارتفاع جماعى لـــــ كافة المؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك. 

 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 10910 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.% ليصل إلى مستوى 1506 نقطة.

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وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 11766 نقطة، وزاد مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 3910 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 1140 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 1849 نقطة.
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