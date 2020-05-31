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سيارات

ما هي السرعة القصوى لقيادة السيارة إلى الخلف؟.. تعرف على رد ونصائح الخبراء

الأحد 31/مايو/2020 - 03:02 م
السرعة القصوى لقيادة
السرعة القصوى لقيادة السيارة الي الخلف
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اشرف عطية
في بعض الأحيان نقود سياراتنا إلي الخلف سواء بإرادتنا أو مضطرين ولكن نادرا ما يذكر أحد السرعة التي يمكن تحقيقها بالقيادة والرجوع للخلف، حيث أن الرجوع بالسيارة للخلف يتطلب مهارات خاصة في القيادة علي عكس السير بشكل طبيعي.

وفي هذا السياق كشف أحد الخبراء عن السرعة القصوى التي يمكن أن تبلغها السيارات في الرجوع للخلف، وصرح بأنها نفس السرعة القصوى التي يمكنك القيادة بها على السرعة الأولى بالفتيس المانيوال وهي لا تتعدي 40 كم في الساعة والتي قد تختلف من سيارة إلي أخري حسب قوة محركها وموديلها وسنة تصنيعها فكل هذه العوامل تختلف من سيارة إلى أخري.

وعلي صعيد آخر، قام أحد السائقين بتجربة قيادة سيارة فولكس فاجن باسات والمزودة بمحرك تيربو والرجوع بها للخلف، وكانت سرعتها القصوى 70 كم في الساعة وتم تكرار التجربة علي سيارة ميتسوبيشي لانسر وبلغت الرعة القصوي 55 كم في الساعة.

وقد نصح العديد من خبراء السيارات ومهندسي المحركات بعدم القيادة بالسيارة للخلف لمدة طويلة، حيث أنها عملية مجهدة جدا لمحرك السيارة، لأنه في هذه الحالة يقوم بعكس وظيفته ليعكس اتجاه دوران الإطارات.

كما أن القيادة للخلف مثل القيادة على السرعة الأولى للقير، ولو استمر لفترة طويلة بسرعة عالية يرفع درجة حرارة المحرك ويتلفه علي المدي البعيد.
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