التحصين النيابي من كورونا مستمر.. والحياة لم تتوقف.. اشتباه إصابات الأعضاء نتيجة مخالطات خارج البرلمان وأمراض مزمنة.. الطب الوقائي يؤكد كفاية التدابير والجهود تحت بصر الاتحاد البرلماني الدولي

بعد عقد 6 جلسات عامة.. المجلس يواصل الانعقاد الرابع 7يونيو

جهود متواصلة من أمانة البرلمان لتنفيذ تدابير كورونا

المستشار فوزي يطمئن على النواب المشتبه بإصاباتهم

3 حالات جدد بعد تعافي شيرين فراج مشتبه في إصاباتهم بالفيروس

مزيد من الحذر واستمرار العمل بنظام التناوب والتبادل

مزيد من التأكيد على كشف الحرارة وارتداء الكمامات

التعامل مع مخالفة تدابير كورونا بمنتهى الحزم





لا تزال الجهود المبذولة من الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا ، النموذج الأفضل فى المواجهة كونها تستهدف صحة وسلامة المواطن، دون أى اعتبارات أخرى، والتى يتم التغلب عليها بالمسئولية المشتركة بين جميع فئات المجتمع.









البرلمان وجهود مواجهة كورونا

مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الذي كان ولا يزال له دور فعال فى هذه الجهود على مستوى البيئة التشريعية والرقابية وأيضا السياسية، وهو الأمر الذي لاقى اهتمام الاتحاد البرلماني الدولي، مستعرضا جهود النواب فى زمن هذا الوباء وتحدياته على جميع المستويات، إلا أنه لم يغفل تحصين ذاته ومقاره، خاصة أنه كان من المؤسسات الأولى التى تحدت الأوضاع وعملت على الانعقاد بدافع إعلاء المصلحة العليا.









الانعقادات النيابية الثلاثة



الانعقاد النيابي الذي تم على مدار 3 مرات بواقع 6 جلسات عامة، ويستهدف الانعقاد الرابع فى السابع من يونيو المقبل، يتم بجهود كبيرة تبذلها الأمانة العامة لمجلس النواب بقيادة المستشار محمود فوزي، وفق توجيهات الدكتور علي عبد العال، حيث أعمال تطهير وتعقيم وتطبيق صارم لضوابط التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة بشكل إجباري، مع توعية مستمرة بشكل إلكتروني وورقي، وأيضا المرور بدائرة كشف حرارة شاملة.









جهود الأمانة العامة



الجهود التى بذلتها الأمانة العامة لتحصين البرلمان على مدار الأزمة منذ مارس الماضي ولا تزال تتم، يأتي ذكرها مع ما شهده المشهد البرلماني علي مدار السبت، في الكشف عن اشتباه إصابة 3 نواب بفيروس كورونا ، وظهور بعض الأعراض عليهم، ومن ثم خضوعهم للفحوصوات اللازمة والمطلوبة وفق البرتوكولات المنصوص عليها من وزارة الصحة.





















اشتباه الإصابات خارج الأروقة وبفترة رفع الجلسات

الاشتباه فى هذه الإصابات كانت للنواب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة، والنائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، والنائب هشام مجدي، عضو مجلس النواب عن بني سويف، حيث العامل المشترك فى كل الاشتباه بالأعراض كان خارج أروقة المجلس ولم يثبت انتقال العدوى لهم بالداخل، حيث الاشتباه لبعضهم نتيجة أعراض أمراض مزمنة أو مخالطة إصابات أخرى بالخارج مثلما حدث مع النائبة شيرين فراج والتى تعافت من الإصابة أيضا.









مخالطات الخارج

النائبة شيرين فراج، التى تعافت من الإصابة، كانت نتيجة المخالطة بخارج أروقة المجلس لإحدى الحالات المصابة، ومن ثم تعافت نتيجة الخضوع للكشوفات والفحوصات اللازمة، فيما أعلن عن الاشتباه بأعراض للنائب عمر وطني، ولم تثبت إيجابية حالته حتى الآن، حيث خضع للفحوصات اللازمة وحالته مستقرة، وأيضا النائب هشام مجدي، الذي قام بعمل الفحوصات نتيجة أمراض متعلقة بالجهاز التنفسي، وأيضا النائبة نشوي الديب.









جهود البرلمان والتدابير الصارمة

الاشتباه في حالات الإصابة التى غلب على معظمها أعراض نتيجة لأمراض أخرى، تأتي فى الوقت الذي يرفع المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال، منذ قرابة أسبوعين ومن ضمنها إجازة عيد الفطر المبارك، الإجراءات والتدابير التى يتم اتخاذها بالمجلس، والتي لا تزال مقبولة فى ظل المواجهة مثلما أكد قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، خاصة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وتنظيم المسافات الآمنة في الجلوس، وتوزيع المطهرات على مستوى جميع القاعات، وإلزام الجميع بارتداء الكمامات، حيث أفاد مسئولو الطب الوقائي بكفايتها تمامًا لمنع انتشار أي عدوى دون الحاجة إلى مزيد من الإجراءات.











الإجراءات الإضافية

وتضمنت الجهود أيضا مواصلة اتخاذ إجراءات إضافية، لمنع انتشار أي عدوى، من خلال تطهير وتعقيم جميع قاعات ومباني ومكاتب مجلس النواب، بالتعاون مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وذلك بشكل مستمر.









الحياة لن تتوقف

وتعقيبا على هذه الأوضاع وإمكانية اتخاذ إجراءات أخرى من قبل البرلمان الفترة القادمة فى ضوء زيادة إعداد الإصابة، قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب: "مزيد من الحذر واستمرار العمل بنظام التناوب والتبادل ومزيد من التأكيد على كشف الحرارة وارتداء الكمامات والتعامل مع مخالفة ذلك بمنتهى الحزم من العاملين في المجلس، لكن لن تتوقف الحياة".









الاطمئنان على حالات النواب

وبشأن حالة النائب عمرو طني قال فوزي: "هو بخير والحمد لله وفي أحد المستشفيات الخاصة، وحالته مستقرة من فضل الله، ونحن في تواصل معه، وتجرى له التحاليل والفحوصات اللازمة، ويلقى العناية المطلوبة"، فيما تطرق بحديثه بشأن النائب هشام مجدي بقوله: "أخذ منه مسحة لأنه يعاني من بعض الأعراض التنفسية ولكن نتيجة المسحة لم تظهر بعد".









يشار إلى أن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، عقد 6 جلسات عامة منذ بداية الأزمة، وينسق للانعقاد الرابع فى السابع من يونيو المقبل، مع انعقاد اللجان النوعية المعنية بالمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، وسط تدابير صارمة، واصل فيها مهامة التشريعية والرقابية مع دعم جهود الدولة المصرية فى المواجهة الشاملة.









الإجراءات المالية



وتضمنت الجهود الموافقة على قانون الحكومة للإجراءات المالية المتطلبة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا، بهدف منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء؛ لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، كما اشترط القانون لاستفادة الشركة أو المنشأة أو الفرد بكل أو بعض المزايا المقررة في مشروع القانون؛ عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.









ضريبة العقارات

ووافق المجلس أيضا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، لتخفيف العبء الضريبى عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، بإلغاء نص التُعامل مع الأراضى الفضاء المستغلة معاملة العقارات المبنية، سواء كانت مُلحقة بالمبانى أو مُستقلة عنها، مُسورة أو غير مُسورة.





اعتماد إضافي



ووافق المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة لفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للعام الحالي، بقيمة 10 مليارات جنيه، للعمل على الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات، ولدفع عجلة الإنتاج لجميع القطاعات الاقتصادية، وذلك ضمن حزمة الـ 100 مليار جنيه، التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.









الطوارئ الصحية

في سياق متصل، أقر البرلمان تعديل قانون حالة الطوارئ، بإتاحة صلاحيات للنيابة العسكرية مع النيابة العامة، ومنح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا، وغيرها.









العلاوة والحافز

ودعما لموظفي الدولة وافق النواب على مشروع القانون تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بحيث يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة بمبلغ 75 جنيها شهريًا، على أن يُمنح غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي، كما يُزاد الحافز الإضافي الممنوح لجميع الموظفين بحد أدنى 150 جنيها للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، فضلا عن منح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة، وتضم للأجر الأساسي بعد انتهاء كورونا، ومن المقرر صرف الاستحقاقات السابقة أول يوليو المقبل.









العلاوات الخمس

وسيشهد يوليو المقبل زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات، وذلك بعد موافقة المجلس على قانون الحكومة في هذا الشأن، فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية بصرف العلاوات الخمس.









المشروعات الصغيرة

وتوافق الأعضاء على مشروع قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لمنح حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبة لتشجيع الشباب على الخوض بهذا القطاع، بجانب توفير قوة رئيسية دافعة للنمو الاقتصادى المستدام، والمساهمة بشكل كبير فى تنوع الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى، وخفض معدلات الفقر وتعزيز الاستقرار المجتمعى؛ حيث يوفر سبل المعيشة للشريحة الأكبر من السكان فى كل من الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء.









ضريبة الدخل

واصل المجلس موافقاته بإقرار مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل، ليصبح من يحصل على أجر قيمته 24 ألف جنيه سنويا معفيا من الضرائب، وذلك بإلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقًا لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلًا وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 9 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالى الإعفاء إلى 24 ألف جنيه سنويا.









إعلان الطوارئ

وافق المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال على قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 من إبريل 2020 لمدة ثلاثة أشهر، لمواجهة الحالة الصحية والأمنية بالدولة.









رسوم التنمية

كما وافق المجلس "نهائيًا" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود كالبنزين والسولار، فضلًا عن استحداث رسوم جديدة على عقود اللاعبين والأجهزة الفنية وتراخيص الشركات الرياضية وأجهزة المحمول والإكسسوارات.









البنك المركزي

ووافق المجلس على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك لاستكمال سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة ومسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره، وتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه وتنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي.









ضريبة الأطيان

وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 39 الخاص بضريبة الأطيان، وإحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة، وذلك للتخفيف على المزارعين في ظل مواجهة آثار فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.









الدخل والدمغة

وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث استقر المجلس في الأخيرة على الإبقاء على المادة الخاصة بترحيل الزيادة في الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف في الأوراق المالية "للسنة الثالثة" كما وردت من الحكومة، ورفض التعديل الوارد من لجنة الخطة بترحيل الخسائر " للسنة التالية فقط".









الأمراض المعدية

ويسعى المجلس إلى إقرار مشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية، للوقاية من الأمراض المعدية، لمواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض والتي تمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، حيث عدل البرلمان التشريع بعد انتشار وباء كورونا المستجد لتغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وتخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن ويتضمن المشروع تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة.