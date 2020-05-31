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سيارات

الأحداث تتصاعد.. أمريكيون يحطمون توكيل سيارات مرسيدس.. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 11:22 ص
صدى البلد
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اشرف عطية
عمد متظاهرون امريكيون فجرا إلى تحطيم توكيل سيارات مرسيدس الألماني في لوس انجلوس وأحدثوا به الكثير من التلفيات، وقاموا بتكسير الواجهة الأمامية والاعتداء على افراد الامن وسرقة وتحطيم السيارات ما بداخل التوكيل.  

وطلب رئيس الشرطة أليكس فيلانويفا والعمدة إيريك جارسيتي المساعدة من الحرس الوطني، للتعامل مع الاحتجاجات العنيفة المطردة التي أثارها قتل ضابط شرطة أبيض لمواطن من أصل أفريقي يدعى جورج فلويد في مدينة مينيابوليس. 

وانتقد رئيس الشرطة قرار استدعاء الحرس الوطني من قبل عضو مجلس المدينة ماركيز هاريس داوسون، الذي يمثل منطقة جنوب لوس أنجلوس.

وأعلنت عمدة ولاية شيكاجو الأمريكية، لوري لايتفوت، حظر التجول ابتداء من الساعة 9 مساء بتوقيت واشنطن وحتى الساعة 6 من صباح اليوم التالي، وذلك حتى إشعار آخر، على خلفية اشتعال المظاهرات الغاضبة من مقتل المواطن الأمريكي ذو الأصول الأفريقية، جورج فلويد، المقتول على يد ضابط شرطة أبيض.
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