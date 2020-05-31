الأحداث تتصاعد.. أمريكيون يحطمون توكيل سيارات مرسيدس.. فيديو

وطلب رئيس الشرطة أليكس فيلانويفا والعمدة إيريك جارسيتي المساعدة من الحرس الوطني، للتعامل مع الاحتجاجات العنيفة المطردة التي أثارها قتل ضابط شرطة أبيض لمواطن من أصل أفريقي يدعى جورج فلويد في مدينة مينيابوليس.





وانتقد رئيس الشرطة قرار استدعاء الحرس الوطني من قبل عضو مجلس المدينة ماركيز هاريس داوسون، الذي يمثل منطقة جنوب لوس أنجلوس.



