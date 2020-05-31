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مرأة

منها التقيؤ والصداع.. أعراض الإصابة بالجديري

الأحد 31/مايو/2020 - 12:02 م
جدرى
جدرى
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لمياء الياسين
ينتشر الجديري عندما يصاب شخص ما بسعال الجدري أو يعطس وتنبعث قطرات الجهاز التنفسي من فمه أو أنفه ويستنشقها شخص آخر سليم، ويتم استنشاق الفيروس ثم يهبط ويصيب الخلايا التي تغطي الفم والحلق والجهاز التنفسي، ويمكن للأشياء الملوثة مثل الفراش أو الملابس أيضًا أن تنشر الجديري.


أعراض مرض الجديري :
ووفقا لموقع "بولد سكاي" الهندي، فإنه بعد إصابتك بالفيروس، تتراوح فترة الحضانة بين 7-19 يومًا (متوسط ​​10-14 يومًا) خلال هذه الفترة، يتكرر الفيروس في الجسم، ولكن قد لا يظهر الشخص بالأعراض وقد يبدو بصحة جيدة.




وقد يعانى الشخص المصاب بحمى أو طفح جلدي خفيف قد لا يكون واضحًا جدًا، وبعد فترة الحضانة، تبدأ الأعراض الأولية في الظهور، والتي تشمل ما يلي:

• ارتفاع درجة الحرارة
• التقيؤ
• صداع الراس
• آلام الجسم
• التعب الشديد
• ألم شديد بالظهر


بعد هذه الأعراض المبكرة للإصابة بالجدرى، يظهر الطفح الجلدي كبقع حمراء صغيرة على الفم واللسان تستمر لمدة أربعة أيام تقريبًا.


تتحول هذه البقع الحمراء الصغيرة إلى تقرحات وتنتشر في الفم والحلق ثم إلى جميع أجزاء الجسم في غضون 24 ساعة.


تستمر هذه المرحلة أربعة أيام ثم يظهر أولًا على الوجه واليدين والذراعين ثم ينتشر إلى الجذع والأطراف ثم تمتلئ القرح بالسوائل السميكة حتى تتكون قشور على النتوءات لمدة 10 أيام تاركة ندوبًا على الجلد، وتستمر هذه المرحلة لمدة ستة أيام.
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