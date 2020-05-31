للوقاية من كورونا.. برلماني: تعاون المجتمع المدني مع الدولة ضروري في هذا التوقيت

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن بعض الفئات تضطر للخروج والعمل على الرغم من العزل المنزلى للوقاية من فيروس

مما يعرضهم للإصابة بالفيروس، وهم السائقون والبائعون والدليفرى وعمال المطاعم والنظافة، مؤكدا ضرورة تعاون المجتمع المدني مع الدولة في هذا التوقيت للحد من تفشي الوباء.