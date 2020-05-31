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برلمان

برلمانية عن إنشاء أطول ساري علم في العاصمة الإدارية: تخليد لبناء مصر الحديثة

الأحد 31/مايو/2020 - 11:45 ص
النائبة مى البطران
النائبة مى البطران
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فريدة محمد
أشادت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، ببدء العمل بالإنشاءات في قاعدة أطول ساري علم في العالم، بمنطقة ساحة الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًة إلى أنه بتدشين أطول علم في العالم في العاصمة الإدارية الجديدة، يُنمي روح الولاء والانتماء لدى المواطنين، كما أنه يساهم في الترويج للقطاع السياحي وذلك من خلال عرضه في العاصمة الإدارية التى تعتبر أهم عاصمة في العالم العربي والافريقي.

وأوضحت "البطران" في بيان صادر عنها اليوم، أنه فور الانتهاء من أعمال أطول ساري علم في العالم، ستتحدث الصحف ووسائل الإعلام العالمية والمحلية عن التقدم الذي تحرزه مصر في مختلف المجالات، لأن هذا الحدث من شأنه أن يخلد اسم مصر في المحافل الدولية والإقليمية، موجهًة الشكر للقائمين علي المشروعات القومية الذين يسعون دائما لبناء مصر الحديثة في ابهي صورها.

وكانت "البطران" تقدمت باقتراح برغبة في مايو 2019 إلى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لتدشين أكبر علم لجمهورية مصر العربية في العالم في العاصمة الإدارية الجديدة، لما يمثله ذلك من أهمية في رفع الروح المعنوية للمواطنين والترويج للسياحة والاستثمار في مصر وخاصة إذا ما تم إضافة مصر إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية فستكون هذه الخطوة تخلیدًا لاسم وطننا الغالي في ھذا السجل العالمي. 

وأكدت عضو مجلس النواب في اقتراحها، أنه لابد من القيام بمثل هذا العمل ليضاهي ما تم ابهار العالم به من افتتاح اكبر مسجد وكاتدرائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن يتم ذلك في كرنفال وطني.
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