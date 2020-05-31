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فن

أسعدنا وأدخل الابتسامة علينا.. درة تنعي حسن حسني

الأحد 31/مايو/2020 - 11:37 ص
صدى البلد
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منار نور
نعت الفنانة درة، الفنان حسن حسني الذي رحل عن عالمنا أمس أثر تعرضه لأزمة قلبية عن عمر ناهز الـ89 عامًا.

ونشرت درة صورة للفنان الراحل حسن حسني وعلقت قائلة: "االله يرحمه ويجعل مثواه الجنّة كما أسعدنا وأدخل الابتسامة علينا الفنان الكبير القدير حسن حسني الذي أجاد في كل أدواره و كلّ الناس كانت تحبه.. سنفتقدك 🙏 #حسن_حسني". 


وتوفي الفنان الكبير حسن حسني فجر اليوم قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره  في عدد كبير من الأدوار الخالدة.

وشيع أهالى وأقارب الفنان الراحل حسن حسنى جثمانه امس إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة فى أكتوبر على طريق الفيوم.

يذكر أن آخر أعمال الفنان الكبير حسن حسنى مسلسل "سلطانة المعز" من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني، تهاني راشد، محمد شاهين، طاهرة، دينا، محمد لطفي، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس.. ومدير التصوير هيثم زانيتا وتأليف إياد ابراهيم وإخراج محمد بكير.
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