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تعليم

بالفيديو.. لطلاب المدارس.. كيف تعرف نتيجتك من منصة ادمودو؟

الأحد 31/مايو/2020 - 11:38 ص
النتيجة على منصة
النتيجة على منصة ادمودو
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ياســـمين بدوي
ما زالت تساؤلات أولياء الأمور بشأن كيفية معرفة النتيجة من على منصة "إدمودو" تسيطر على جميع وسائل التواصل الاجتماعي حاليا، خاصة مع بدء إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات هذه الأيام.


وأعدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة فيديو توضيحيا يشرح لطلاب المدارس كيفية معرفة النتيجة من على منصة "إدمودو".


وأوضح هذا الفيديو أن النتيجة تظهر على منصة "إدمودو" بـ "اجتاز"، بمعنى أن الطالب حصل على الدرجة النهائية، و"لم يجتاز" بمعنى لم يحصل على أي درجة.


بالنسبة للطالب الذي قدم البحث على نتيجة البحث إلكترونيا على منصة "إدمودو" لا بد من اتباع الخطوات التالية:
- يدخل الطالب على منصة "إدمودو".
- يقوم الطالب بإدخال البيانات الخاصة بحسابه على المنصة لفتح الحاسب.
- ستظهر الصفحة الرئيسية الخاصة به.
- يضغط على أيقونة "مخطط".
- سيجد الطالب كلمة القادم وبجوارها سهم متجه لأسفل عليه أن يضغط عليه.
- سيظهر للطالب اختياران (كلمة القادم – كلمة مكتمل)، يضغط على مكتمل.
- ستظهر أيقونة نتيجة المشروع البحثي وسيجد الطالب بجوارها كلمة "إظهار التسليمات" عليه أن يضغط عليها.
- ستظهر كلمة "تقييمك" وبجوارها الدرجة، لو مكتوب 100/100، فهذا يعني أن الطالب اجتاز البحث بنجاح.


جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2019/2020 استبدال الامتحانات التقليدية بأبحاث يقدمها طلاب الصفوف من 3 ابتدائي حتى 3 اعدادي إلكترونيا على منصة إدمودو أو ورقيا في المدارس، وذلك بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر.


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