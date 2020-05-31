AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تكثيف حملات رش وتعقيم شون وصوامع البحيرة.. و توريد 301700 طن قمح

الأحد 31/مايو/2020 - 12:06 م
توريد القمح
توريد القمح
Advertisements
جمالات الدمنهورى
وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف حملات الرش لتطهير وتعقيم كافة الشون والصوامع والعاملين بها بنطاق المحافظة وذلك في إطار تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ حفاظًا. 

أعلن اللواء آمنة عن توريد 301700 طن من الأقماح حتى صباح اليوم الاحد 31 مايو بالشون والصوامع ،فى إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لإستلام القمح هذا العام هي 32 صومعة وشونة متمثلة فى 27 شونة و 5 صوامع مطورة .

وأضاف، أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم .

                                            
وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لإستقبال الأقماح من المزارعين، طبقًا لأسعار التوريد وفقًا لدرجة النظافة المحددة، هى ٦٧٠ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٢.٥ قيراط، و٦٨٥ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٣ قيراط، و٧٠٠ جنية للإردب بدرجة ٢٣.٥ قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محليًا 

و أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توريد 905 أطنان قمح في 32 شونة وصومعة في البحيرة

توريد 67 ألف طن قمح في 33 شونة وصومعة بالبحيرة

توريد 144 ألف طن قمح بصوامع وشون البحيرة

توريد 157 ألف طن قمح بصوامع وشون البحيرة

توريد 183,5ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة

توريد 196896 طن قمح لشون وصوامع البحيرة

ترشيحاتنا

سبب آخر للوفاة.. تشريح جثة فلويد يثير موجة غضب جديدة في أمريكا| فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 31-5-2020 بمحافظات مصر

خبير علاقات دولية: والله إحنا في أمريكا بنحسدكم على القائد عبد الفتاح السيسي.. فيديو

شوبير: استكمال الدوري الممتاز صعب و5 أندية فقط توافق على عودته

جهاز القاهرة الجديدة يتلقى 3466 طلب تصالح في مخالفات البناء ومعاينة 748 حالة

الاحتجاجات تتزايد في أمريكا.. المدن تفرض حظر التجول والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجنبها ليلاً.. إليك عدد فناجين القهوة المسموح بتناولها في اليوم

تعرف علي اختبار إشارات المرور ومصطلحات العلامات الإرشادية.. صور

طبيب أمريكي يحذر من وباء جديد يقتل نصف سكان العالم بسبب الطيور