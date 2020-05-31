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محافظات

على متنها 167 مصريا .. وصول رحلة طيران لـ مرسى علم من جدة

الأحد 31/مايو/2020 - 11:59 ص
رحلة طيران
رحلة طيران
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إبراهيم جادالله

استقبل مطار مرسى علم الدولى،  اليوم الأحد ، رحلة طيران لمرسى علم  قادمة من جدة وعليها 167 مصريا ضمن الرحلات الاستثنائية التى أطلقتها الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة إير كايرو، لعودة العالقين بالخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

من جانبه قال مصدر بمطار مرسى علم الدولى، إنه فور وصول الرحلة القادمة من أبو ظبي  وجه رجال الخدمات الأرضية بمطار مرسى علم معدات الخدمات للطائرة، وقام رجال الطب الوقائى بعد ذلك بالبدء فى عملية التعقيم المتبعة للركاب.

 

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من جانبه قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن فرق التعقيم من الحجر الصحى والطب الوقائى قامت بتعقيم الركاب وكذلك حقائب العائدين من الخارج على متن الرحلة القادمة من واشنطن لمرسى علم.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة ، أنه عقب عملية التعقيم، تم اتخاذ الإجراءات المتبعة من قبل رجال الحجر الصحي، وهى قياس درجة الحرارة ثم أخذ عينة دم واختبار الأجسام المضادة ثم نقلهم فى أتوبيسات مكيفة سياحية للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى لمدة ٧ أيام.

 

من جانبها كانت أعلنت منال صالح، مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، أن هناك لجانا تابعة لوزارة السياحة، تستقبل العائدين من الخارج وتسهل لهم إجراءات الوصول حتى الوصول للفندق المخصص للإقامة لمدة ٧ ايام فترة الحجر الصحى لهم.

 

وأضافت مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، أن تقوم أعضاء تلك اللجان بإعطاء العائدين من الخارج ارقام هواتف للاتصال بها فى حالة وجود اى مشكلات تواجههم داخل الفندق، مؤكدا أن كذلك يتم تعليق لافتات داخل الفنادق موضح عليها ارقام هواتف لجان وزارة السياحة، وأن هناك تنسيقا كبيرا يتم مع ادارة الفنادق المختلفة لحل أى مشكلات تواجه العائدين من الخارج .

على متنها 167 مصريا .. وصول رحلة طيران لـ مرسى علم من جدة
على متنها 167 مصريا .. وصول رحلة طيران لـ مرسى علم من جدة
على متنها 167 مصريا .. وصول رحلة طيران لـ مرسى علم من جدة
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