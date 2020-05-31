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أخبار البلد

أهم الأخبار .. تحذير قوى من الصحة لـ المصريين .. مقترح غرامة جديدة بسبب الكمامة .. أمريكا تشتعل بسبب فلويد

الأحد 31/مايو/2020 - 11:57 ص
صدى البلد
نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :


4 آلاف جنيه غرامة عدم ارتداء الكمامة.. ومقترح بفرض 500 جنيه لإلقائها في الشارع

بالتزامن مع قرار الحكومة بالارتداء الإجباري للكمامة وفرض غرامة 4 آلاف جنيه للمخالفين، طالب نواب لجنة الصحة بالبرلمان، الحكومة بوضع خطة عاجلة للتخلص من النفايات الطبية الناتجة عن تنفيذ هذا القرار مع وضع غرامة لمن يلقي كمامة أو جوانتي أو غيره من النفايات الطبية بالشارع " اقرأ المزيد ".



ذكرت شبكة "سي إن إن"ن الأمريكية أن ما لايقل عن 3 أشخاص أصيبوا بالرصاص وقتل آخر وسط احتجاجات في وسط مدينة إنديانابوليس " اقرأ المزيد " .



نشر الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، منشورا يكشف كذب بعض الصفحات بشأن شنطة العلاج المنزلي لمرضى كورونا " اقرأ المزيد ".



أعلن الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، آخر التطورات الأخيرة بشأن مصير بطولة الدوري المصري الممتاز، المتوقفة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد" اقرأ المزيد ".



أشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن هناك خطرا يهدد البشرية بالكامل، ويرجع الخطر إلى انتشار وباء جديد بسبب الطيور قد يكون أشد فتكًا من الفيروس التاجي كورونا " اقرأ المزيد " .



قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إسقاط الجنسية عن ريم دسوقي محمد دسوقي، مع السماح لها بالتجنس بـ الجنسية الأمريكية " اقرأ المزيد " .



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