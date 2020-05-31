لليوم الثانى فى الغردقة .. بائعو سوق الخضار بدون كمامات وبوابات التعقيم لا تعمل

مازال عدم الالتزام بارتداء الكمامات هو الوضع السائد فى سوق الخضار بمدينة الغردقة ، حيث إن أغلب البائعين لا يرتدون كمامات، الأمر الذى تسبب فى حالة من السخط بين رواد السوق، حيث إنهم يتعاملون مع العديد من المواطنين بشكل يومى كما أن السوق مغلق.
وأثار أيضا غضب رواد السوق وجود بوابات تعقيم على مداخل السوق لا تعمل
منذ أن تم وضعها فى مداخل السوق، وأصبحت سببا فى تزاحم المواطنين أمام المداخل ورغم
كثرة المطالبات بتشغيلها أو إزلاتها إلا أن الوحدة المحلية ما زالت تتجاهل تلك
المطالب.
وكشف مصدر بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة أن البوابات كانت تعمل فى أول يوم لوضعها ولكن كان هناك عطل فى ضخ الكلور بالمياه ومن وقتها لم يتم تصليح
هذا العطل.
وشنت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، برئاسة السيدة هدى المغربي، رئيس
المدينة، حملة على المواقف والاكمنة ، لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات وتوقيع
غرامات علي المخالفين تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء
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