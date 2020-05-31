لليوم الثانى فى الغردقة .. بائعو سوق الخضار بدون كمامات وبوابات التعقيم لا تعمل

مازال عدم الالتزام بارتداء الكمامات هو الوضع السائد فى سوق الخضار بمدينة الغردقة ، حيث إن أغلب البائعين لا يرتدون كمامات، الأمر الذى تسبب فى حالة من السخط بين رواد السوق، حيث إنهم يتعاملون مع العديد من المواطنين بشكل يومى كما أن السوق مغلق.









وأثار أيضا غضب رواد السوق وجود بوابات تعقيم على مداخل السوق لا تعمل منذ أن تم وضعها فى مداخل السوق، وأصبحت سببا فى تزاحم المواطنين أمام المداخل ورغم كثرة المطالبات بتشغيلها أو إزلاتها إلا أن الوحدة المحلية ما زالت تتجاهل تلك المطالب.





وكشف مصدر بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة أن البوابات كانت تعمل فى أول يوم لوضعها ولكن كان هناك عطل فى ضخ الكلور بالمياه ومن وقتها لم يتم تصليح هذا العطل.





وشنت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، برئاسة السيدة هدى المغربي، رئيس المدينة، حملة على المواقف والاكمنة ، لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات وتوقيع غرامات علي المخالفين تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء .

وأكدت المغربي أنه تم تعليق ولصق بوسترات على بوابات الموقف وداخل الموقف لتوعية المواطنين بأهمية ارتداء الكمامة كإجراء وقائى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، رافقها خلال الحملة كل من مدير إدارة المواقف بسفاجا و مدير إدارة المتابعة الميدانية ومدير إدارة شئون العاملين وعدد من الإدارات التنفيذية في المدينة.

ووجهت "رئيس المدينة" بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وشن حملة نظافة مكثفة بالموقف الرئيسى للمدينة ، تبعها حملة مكثفة للتطهير والتعقيم بالموقف شملت ( السيارات واتوبيسات النقل العام قبل صعود الركاب على متنها وبعد المغادرة - المبانى الإدارية - ساحات الانتظار - الحمامات وغيرها ) ، متابعة السائقين والركاب للتأكد من ارتدائهم الكمامات الطبية مع التنبيه بعدم مخالفة القرار، وذلك فى أول يوم لاستئناف العمل بها بعد انتهاء فتره الحظر .