AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لليوم الثانى فى الغردقة .. بائعو سوق الخضار بدون كمامات وبوابات التعقيم لا تعمل

الأحد 31/مايو/2020 - 01:29 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم جادالله

مازال عدم الالتزام بارتداء الكمامات هو الوضع السائد فى سوق الخضار بمدينة الغردقة ، حيث إن أغلب البائعين لا يرتدون كمامات، الأمر الذى تسبب فى حالة من السخط بين رواد السوق، حيث إنهم يتعاملون مع العديد من المواطنين بشكل يومى كما أن السوق مغلق.



وأثار أيضا غضب رواد السوق وجود بوابات تعقيم على مداخل السوق لا تعمل منذ أن تم وضعها فى مداخل السوق، وأصبحت سببا فى تزاحم المواطنين أمام المداخل ورغم كثرة المطالبات بتشغيلها أو إزلاتها إلا أن الوحدة المحلية ما زالت تتجاهل تلك المطالب.


وكشف مصدر بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة أن البوابات كانت تعمل فى أول يوم لوضعها ولكن كان هناك عطل فى ضخ الكلور بالمياه ومن وقتها لم يتم تصليح هذا العطل.


وشنت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، برئاسة السيدة هدى المغربي، رئيس المدينة، حملة على المواقف والاكمنة ، لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات وتوقيع غرامات علي المخالفين تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء  .

 

 وأكدت المغربي أنه تم تعليق ولصق بوسترات على بوابات الموقف وداخل الموقف لتوعية المواطنين بأهمية ارتداء الكمامة كإجراء وقائى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، رافقها خلال الحملة كل من مدير إدارة المواقف بسفاجا و مدير إدارة المتابعة الميدانية ومدير إدارة شئون العاملين وعدد من الإدارات التنفيذية في المدينة.

 

 ووجهت "رئيس المدينة" بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية وشن حملة نظافة مكثفة بالموقف الرئيسى للمدينة ، تبعها حملة مكثفة للتطهير والتعقيم بالموقف شملت ( السيارات واتوبيسات النقل العام قبل صعود الركاب على متنها وبعد المغادرة - المبانى الإدارية - ساحات الانتظار - الحمامات وغيرها ) ، متابعة السائقين والركاب للتأكد من ارتدائهم الكمامات الطبية مع التنبيه بعدم مخالفة القرار، وذلك فى أول يوم لاستئناف العمل بها بعد انتهاء فتره الحظر .

لليوم الثانى فى الغردقة .. بائعو سوق الخضار بدون كمامات وبوابات التعقيم لا تعمل
لليوم الثانى فى الغردقة .. بائعو سوق الخضار بدون كمامات وبوابات التعقيم لا تعمل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غلق سوق الخضار بمدينة القصير للوقاية من كورونا

مواقف الشرقية تبدأ تعليق لافتات التوعية بارتداء الكمامات.. صور

في أول أيام تطبيق القرار..رئيس مدينة فاقوس يتابع التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة..صور

مفيش فايدة.. سيدات القليوبية بدون كمامات فى الأسواق.. فيديو وصور

بدون كمامة.. بائعو سوق الخضار بالغردقة يمارسون عملهم

حملة لرفع الإشغالات وإحكام الرقابة على الأسواق بسفاجا

ترشيحاتنا

الصحة: نتعشم أن نكون فى فترة ذروة كورونا.. وننصح بتناول الغذاء السليم.. فيديو

بعد مخالطته محافظ الدقهلية .. أول صور لوزير الرى من الحجر المنزلي

تعرف على نجل الفنان الراحل يونس شلبي في عيد ميلاده

هل نسيان التشهد الأوسط يبطل الصلاة ؟ .. أمين الفتوى يجيب

في ذكرى ميلاد يونس شلبي .. سبب طلبه من سعيد صالح وأبطال مدرسة المشاغبين عدم حضور فرحه

بحث جديد.. كورونا يظل 3 أيام على البلاستيك و4 ساعات على النحاس

AdvertisementS

طبيب أمريكي يحذر من وباء جديد يقتل نصف سكان العالم بسبب الطيور

إسقاط الجنسية المصرية عن ريم دسوقي.. تفاصيل

خامس حالة فى البرلمان.. الأمين العام للنواب يعلن إصابة النائب عيد هيكل بفيروس كورونا

4 آلاف جنيه غرامة عدم ارتداء الكمامة.. ومقترح بفرض 500 جنيه لإلقائها في الشارع

ذبح ضابط شرطة بولاية فلوريدا من رقبته وسط الاحتجاجات الغاضبة لمقتل فلويد

مالك وادي دجلة يوضح تصريحاته بشأن إصابة محمود الخطيب بالكورونا

ماذا يحدث للجسم عند تناول مزيج الملح والفلفل والليمون معا؟

أهم الأخبار .. تحذير قوى من الصحة لـ المصريين .. مقترح غرامة جديدة بسبب الكمامة .. أمريكا تشتعل بسبب فلويد

إعلان الطوارئ في لوس أنجلوس وغلق مراكز اختبار كورونا بعد خروج المظاهرات عن السيطرة

تشييع جثمان شهيد الواجب بمسقط رأسه في الدقهلية

وكيل البرلمان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ النواب المصابين بكورونا

بحث جديد.. كورونا يظل 3 أيام على البلاستيك و4 ساعات على النحاس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس عصرية .. ديانا حداد فى إطلالة أنيقة على إنستجرام

بفستان أحمر.. يارا تخطف أنظار متابعيها من المنزل

تجنبها ليلاً.. إليك عدد فناجين القهوة المسموح بتناولها في اليوم