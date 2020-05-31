طبيب: فيروس كورونا كائن هلامى ينشط فقط بوجود عامل حياة

وأوضح رئيس قسم الأمراض الصدرية بكلية طب جامعة القاهرة ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية DMC ، أن فيروس كورونا كائن هلامى ينشط فقط بوجود عامل حياة وهو الإنسان، مشيرا إلى أن كورونا يعيش على الكمامة الطبية فترة قصيرة بعد التخلص منها ثم يتحلل بعدها ويموت فى الحال.





ولفت رئيس قسم الأمراض الصدرية بكلية طب جامعة القاهرة إلى أن التخلص من الكمامات الطبية التى يستخدمها الأطباء يتم إحراقها منعا لنقلها للعدوى.



