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توك شو

طبيب: فيروس كورونا كائن هلامى ينشط فقط بوجود عامل حياة

الأحد 31/مايو/2020 - 01:35 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
قال الدكتور أيمن سالم ، رئيس قسم الأمراض الصدرية بكلية طب جامعة القاهرة ، إن كافة النفايات الطبية تشكل خطورة كبيرة خاصة كونها مصدر لنقل العدوى سواء الكمامات ، الجوانتى الطبى ، سرنجات الحقن الطبية . 

وأوضح  رئيس قسم الأمراض الصدرية بكلية طب جامعة القاهرة ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية DMC ، أن فيروس كورونا كائن هلامى ينشط فقط بوجود عامل حياة وهو الإنسان، مشيرا إلى أن كورونا يعيش على الكمامة الطبية فترة قصيرة بعد التخلص منها ثم يتحلل بعدها  ويموت فى الحال.

ولفت  رئيس قسم الأمراض الصدرية بكلية طب جامعة القاهرة  إلى أن التخلص من الكمامات الطبية التى يستخدمها الأطباء يتم إحراقها منعا لنقلها للعدوى.

وأشار الدكتور أيمن سالم إلى أن طرق تخلص المواطن من الكمامات الطبية عن طريق وضعها فى أكياس ويتم إغلاقها بشكل محكم، ومن ثم التخلص منها وإلقائها بصناديق القمامة .

ونصح  الدكتور أيمن سالم ، رئيس قسم الأمراض الصدرية بكلية طب جامعة القاهرة، بخلع الكمامة الطبية من الرباط الخاص بها وليس من مقدمة رأس الكمامة ومن ثم وضعها فى كيس بلاستيك وإغلاقها والتخلص منها . 

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