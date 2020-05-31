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محافظات

محافظ القاهرة: وجود التزام من جانب المواطنين بارتداء الكمامات

الأحد 31/مايو/2020 - 01:12 م
ارتداء الكمامة
ارتداء الكمامة
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أ ش أ
 واصل محافظ القاهرة خالد عبد العال جولاته الميدانية لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي حفاظا على الصحة العامة، حيث تفقد موقف "الألف مسكن " لسيارات السرفيس بعين شمس، وموقف "الخازندارة " للنقل العام والجماعى بشبرا .

وأكد محافظ القاهرة أنه لاحظ خلال جولاته بالمواقف وجود إلتزام كبير من جانب المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات ، الأمر الذى يدل على وجود وعى كبير بينهم وتفهم بأن الإجراءات التى تتخذها الدولة تستهدف الحفاظ عليهم .

وطالب سائقي السيارات الأجرة بضرورة الاستمرار في الالتزام بارتداء الكمامة الواقية ، وعدم السماح للمواطنين بركوب السيارة إلا بعد ارتدائها، مؤكدًا على ضرورة تعقيم السيارات قبل تحركها من الموقف ، وبعد نزول الركاب ، حرصًا على الصحة العامة ولعدم التعرض لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية .

وشدد محافظ القاهرة على مسئولي المواقف بالتأكد من إجراءات النظافة والتهوية داخل السيارات ، وتوافر المسافات الملائمة بين المواطنين .

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