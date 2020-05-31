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هدية مصر للعالم.. مدير السلامة بالمتحف الكبير: إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا

الأحد 31/مايو/2020 - 01:05 م
المهندس أحمد فهمي،
المهندس أحمد فهمي، مسئول الصحة والسلامة بموقع المتحف المصري
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فرح علاء الخولي
قال المهندس أحمد فهمي، مسئول الصحة والسلامة بموقع المتحف المصري الكبير، إن المتحف المصري الكبير سيكون هدية للعالم كله كصرح حضاري، وإن الإجراءات الاحترازية المتخذة منذ بداية أزمة فيروس كورونا يتم تطبيقها على أكمل وجه للحفاظ على سلامة العاملين بموقع المتحف.


وأضاف المهندس أحمد فهمي، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أن كل العاملين ملزمون بارتداء الكمامة داخل موقع العمل، وأنه يتم توفير كل أدوات التعقيم والمطهرات، والحفاظ على المسافات الآمنة بين العاملين وبعضهم والحرص على اتباع ثقافة التباعد الاجتماعي.


وأَوضح مسئول الصحة والسلامة بالمتحف، أنه تم توزيع العاملين إلى نصفين 50% في فترة العمل الواحدة للتقليل من العدد حتى في وسائل انتقالاتهم تم تقليل عددهم إلى النصف على فتريتن خلال اليوم، ومع بداية كل فترة يتم تعقيم الموقع بالكامل.


وأكد أن كل من يدخل الموقع يتم تعقيمه وإعطاؤه كل أدوات الوقاية الشخصية، وتمنى أن تزول تلك الغمة والأزمة عن البلاد وأن ينتهي شبح تفشي فيروس كورونا.

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