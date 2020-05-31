محافظ الغربية يوجه بإرجاء افتتاح المشروعات حدادًا على شهيد المحلة الكبري

قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إلغاء افتتاح مشروعات الصرف الصحي والمقرّر افتتاحها اليوم بمدينتى المحلة الكبرى وسمنود ، حدادًا علي روح شهيد المحلة الكبرى الشهيد العقيد أركان حرب "محمد إبراهيم فضل الله"، الذى استشهد إثر انفجار عبوه ناسفة بالتركمانية، بجبل المغارة بسيناء.

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ووجه محافظ الغربية بإرجاء جميع افتتاحات المشروعات التي نفذتها المحافظة خلال الفترة الماضية والموضوعة ضمن برنامج الافتتاحات.

وكان محافظ الغربية، قد أصدر تعليماته لمدراء المواقف، بالتشديد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة، مع مراعاة فتح شبابيك وسائل النقل، وكذلك الالتزام بتقليل عدد الركاب، وذلك حتى منتصف الشهر الجاري.

كما شدّد محافظ الغربية على ضرورة متابعة كل الجهات لتطبيق جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد اللواء علاء الدين يوسف مدير إدارة مشروع سيارات الأجرة والسرفيس بالغربية، أنه تم تشكيل لجان من إدارة مشروع المواقف والمرور لمتابعة التزام جميع السائقين بارتداء الكمامات اعتبارا من اليوم السبت، والتشديد على عدم ركوب أي مواطن في السيارات إلا بعد التأكد من ارتدائه للكمامة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.