AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الغربية يوجه بإرجاء افتتاح المشروعات حدادًا على شهيد المحلة الكبري

الأحد 31/مايو/2020 - 01:15 م
محافظ الغربية
محافظ الغربية
Advertisements
أحمد على

قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إلغاء افتتاح مشروعات الصرف الصحي والمقرّر افتتاحها اليوم بمدينتى المحلة الكبرى وسمنود ، حدادًا علي روح شهيد المحلة الكبرى الشهيد العقيد أركان حرب "محمد إبراهيم فضل الله"، الذى استشهد إثر انفجار عبوه ناسفة بالتركمانية، بجبل المغارة بسيناء.

 اقرأ أيضًا:

تحرير 17 ألف مخالفة وتنفيذ 51 قرار إزالة كاملة بـ الغربية

ووجه محافظ الغربية بإرجاء جميع افتتاحات المشروعات التي نفذتها المحافظة خلال الفترة الماضية والموضوعة ضمن برنامج الافتتاحات.

وكان محافظ الغربية، قد أصدر تعليماته لمدراء المواقف، بالتشديد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة، مع مراعاة فتح شبابيك وسائل النقل، وكذلك الالتزام بتقليل عدد الركاب، وذلك حتى منتصف الشهر الجاري.

كما شدّد محافظ الغربية على ضرورة متابعة كل الجهات لتطبيق جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد اللواء علاء الدين يوسف مدير إدارة مشروع سيارات الأجرة والسرفيس بالغربية، أنه تم تشكيل لجان من إدارة مشروع المواقف والمرور لمتابعة التزام جميع السائقين بارتداء الكمامات اعتبارا من اليوم السبت، والتشديد على عدم ركوب أي مواطن في السيارات إلا بعد التأكد من ارتدائه للكمامة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إجراءات رادعة للمخالفين.. محافظ المنوفية يتابع التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات

اعتبارًا من الغد.. محافظ الغربية يتابع التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامه للوقاية من كورونا

شاهد.. محافظ الغربية يوجه بتشكيل لجان لإلزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة

عمال غزل المحلة يرفعون شعار الانضباط وارتداء "كمامات" وطوارئ للوقاية من "كورونا".. صور

مدير مستشفى التعليمي بطنطا يوجه بإلزام العاملين والمرضى المترددين بارتداء كمامات

للحد من كورونا.. شرطة السكة الحديد تتابع ارتداء الكمامات بمحطة قطارات طنطا

ترشيحاتنا

نسرين أمين غاضبة بسبب الكمامة

ذبح ضابط شرطة بولاية فلوريدا من رقبته وسط الاحتجاجات الغاضبة لمقتل فلويد

محمد صلاح يمنع موهبة ليفربول من الانتقال إلى ريال مدريد

لدي مال عند شخص فهل فيه زكاة؟.. البحوث الإسلامية توضح

إسقاط الجنسية المصرية عن ريم دسوقي.. تفاصيل

فيديوجراف.. تصريحات مهمة من وزيرة الصحة حول إحصائيات كورونا في مصر

AdvertisementS

طبيب أمريكي يحذر من وباء جديد يقتل نصف سكان العالم بسبب الطيور

إسقاط الجنسية المصرية عن ريم دسوقي.. تفاصيل

خامس حالة فى البرلمان.. الأمين العام للنواب يعلن إصابة النائب عيد هيكل بفيروس كورونا

4 آلاف جنيه غرامة عدم ارتداء الكمامة.. ومقترح بفرض 500 جنيه لإلقائها في الشارع

أهم الأخبار .. تحذير قوى من الصحة لـ المصريين .. مقترح غرامة جديدة بسبب الكمامة .. أمريكا تشتعل بسبب فلويد

إعلان الطوارئ في لوس أنجلوس وغلق مراكز اختبار كورونا بعد خروج المظاهرات عن السيطرة

ماذا يحدث للجسم عند تناول مزيج الملح والفلفل والليمون معا؟

وكيل البرلمان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ النواب المصابين بكورونا

بحث جديد.. كورونا يظل 3 أيام على البلاستيك و4 ساعات على النحاس

الأوقاف تعلن عن بدء إنتاج كمامات قطنية قابلة للغسل والاستعمال المتكرر

تشييع جثمان شهيد الواجب بمسقط رأسه في الدقهلية

أمريكا.. سقوط قتيل وإصابة 4 بالرصاص واعتقال العشرات في مظاهرات فلويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس عصرية .. ديانا حداد فى إطلالة أنيقة على إنستجرام

بفستان أحمر.. يارا تخطف أنظار متابعيها من المنزل

تجنبها ليلاً.. إليك عدد فناجين القهوة المسموح بتناولها في اليوم