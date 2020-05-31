بالكمامات وقياس الحرارة.. المؤسسات الحكومية بمطروح تستقبل العاملين والمواطنين

شهدت محافظة مطروح صباح اليوم الأحد، ومع أول أيام العمل الرسمي بعد إجازة عيد الفطر المبارك تطبيق إجراءات وقائية واحترازية في دخول العاملين أو المواطنين.





فقد شهد مجلس مدينة مرسى مطروح الكشف على جميع العاملين بالمجلس قبل دخولهم لمقر عملهم.

وأكد اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح أن العاملين مجلس المدينة التزاموا بارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة خلال دخولهم للعمل صباحا وتوقيع غرامة 4 آلاف جنيه للمخالف.





وشدد المعداوى على تنفيذ تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالتنبية على العاملين بعدم العودة مباشرة للعمل بعد إجازة العيد من المحافظات والجلوس بالمنازل لمدة أسبوع حفاظا على صحة وسلامة الجميع لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.









وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح بان استمرار الحملات التفتيشية المكبرة على الشواطئ والكورنيش والقرى السياحية، لمتابعة تنفيذ قرارات الدولة بالغلق الكامل بعدم تواجد أي تجمعات على الشواطئ.



