رسمياً.. الوحدة الإماراتي يعلن رحيل لاعبه الكوري الجنوبي تشانج ريم

أعلن نادي الوحدة الإماراتي، رسميًا، اليوم، الأحد، رحيل محترفه الكوري الجنوبي تشانج ريم.





وقال النادي في بيان رسمي عبر "تويتر": "يتقدم نادي الوحدة، ممثلًا بإدارة النادي، وأعضائه وجماهيره، بخالص الشكر والتقدير للاعب الخلوق تشانج ريم، على الفترة المميزة التي قضاها في النادي".





وأضاف: "نشكر تشانج على تفانيه الدائم وعطائه المستمر في صفوف القلعة العنابية، وعلى هامش الألقاب والجوائز التي حققها باسم نادي الوحدة، متمنين له دوام التوفيق والنجاح في مشواره الرياضي".



