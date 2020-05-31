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رياضة

رسمياً.. الوحدة الإماراتي يعلن رحيل لاعبه الكوري الجنوبي تشانج ريم

الأحد 31/مايو/2020 - 01:05 م
تشانج ريم
تشانج ريم
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إسراء أشرف
أعلن نادي الوحدة الإماراتي، رسميًا، اليوم، الأحد، رحيل محترفه الكوري الجنوبي تشانج ريم.

وقال النادي في بيان رسمي عبر "تويتر": "يتقدم نادي الوحدة، ممثلًا بإدارة النادي، وأعضائه وجماهيره، بخالص الشكر والتقدير للاعب الخلوق تشانج ريم، على الفترة المميزة التي قضاها في النادي".

وأضاف: "نشكر تشانج على تفانيه الدائم وعطائه المستمر في صفوف القلعة العنابية، وعلى هامش الألقاب والجوائز التي حققها باسم نادي الوحدة، متمنين له دوام التوفيق والنجاح في مشواره الرياضي".

وانضم تشانج إلى صفوف الوحدة في شتاء 2016، وشارك معه في 131 مباراة بجميع البطولات، وتمكن من تسجيل 8 أهداف.
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