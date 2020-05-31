مالك وادي دجلة يوضح تصريحاته بشأن إصابة محمود الخطيب بالكورونا

وجه المهندس ماجد سامي، صاحب أندية وادي دجلة، رسالة إلى جماهير النادي الأهلي، بشأن "بوسته السابق " الخاص بمرض محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.





وكان ماجد سامي، كتب على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ماذا لو عاد الدوري وأصيب محمود الخطيب، بفيروس كورونا".





وكتب ماجد سامي، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "هاجمني بعض الأخوة الأهلاوية نظرًا لما أبديته من آراء بخصوص استئناف مسابقات الموسم الحالي، بعضهم هاجمني بأدب وبعضهم تجاوز حدود اللياقة واعتقد أغلبهم أن موقفي ينبع من صعوبة موقف وادي دجلة في جدول مسابقة الموسم الحالي ولكل إنسان الحرية في رأيه".





وأضاف:" لكن المدهش حقًا هو أن بعضهم اتهمني بأنني تمنيت مرض محمود الخطيب، وهنا ليس لأي إنسان غيري تفسير نيتي فيما كتبت"ّ.





وتابع: "لهؤلاء الشباب الأهلاوية أقول ان محمود الخطيب كان لجمهور الأهلي في السبعينات والثمانينات (عندما كنت أنتمى للأهلي مشجعًا) بالظبط زي أبوتريكة لجمهور الأهلي أخر عشرين سنة..اللاعب الفنان الموهوب دمث الأخلاق الملتزم الذي لا يكون طرفًا في أي مشكلة والذي بكت الجماهير حين إعتزل.. هذا هو الخطيب بالنسبة لي فكيف سأتمنى مرضه بالله عليكم؟".



