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برلمان

برلمانى يشيد بنجاح بواسل القوات المسلحة فى مواجهة وتصفية الإرهابيين بسيناء

الأحد 31/مايو/2020 - 01:36 م
النائب سعيد حساسين
النائب سعيد حساسين
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فريدة محمد
وجه الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى تحية قلبية لصقور وبواسل القوات المسلحة لجهودهم المكثفة والناجحة في مكافحة الإرهاب خلال الأسبوع الماضي وذلك بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بتواجد عناصر تكفيرية بعدة أوكار إرهابية بمحيط مدن بئر العبد والشيخ زويد ورفح بشمال سيناء.

وقال " حساسين " فى بيان له أصدره اليوم إن أبطال القوات المسلحة نجحوا بكل بسالة فى مواجهة وتصفية الارهابيين وتنفيذ عمليتين نوعيتين أسفرتا عن مقتل 3 تكفيريين شديدي الخطورة وعثر بحوزتهم على بنادق آلية وقنابل يدوية ودانات آر بي جي مشيدا بنجاح عناصر المهندسين العسكريين فى اكتشاف وتدمير 5 عبوات ناسفة جرى زرعها لاستهداف القوات على محاور التحرك.

كما أشاد الدكتور سعيد حساسين بنجاح القوات الجوية فى تنفيذ عدد من الضربات المركزة لعدة تمركزات للعناصر التكفيرية بعدد من البور الإرهابية أسفرت عن مقتل 16 عنصرًا تكفيريًا واستهداف وتدمير عربتي دفع رباعي ومخزن يحتوي على كمية كبيرة من العبوات الناسفة والدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية إضافة إلى نجاح قوات حرس الحدود فى ضبط عدد من المهربين وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة، وعدد من عربات الدفع الرباعي.

وتابع: كما جرى ضبط كميات كبيرة من البانجو والحشيش المخدر مخبأة داخل عدد من السيارات وعربة محملة بمبالغ نقدية كبيرة تصل إلى 200 ألف دولار بنفق الشهيد أحمد حمدي.
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