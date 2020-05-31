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ديني

مفتي الجمهورية يشيد بتضحيات وبطولات القوات المسلحة وضرباتها الناجحة

الأحد 31/مايو/2020 - 01:06 م
مفتى الجمهورية
مفتى الجمهورية
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محمد شحتة
أشاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ببطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة وبالضربات الناجحة والمتلاحقة للقوات المسلحة والشرطة في مواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تسعى لنشر العنف والدمار والتخريب. 

وقامت القوات الجوية، بتنفيذ عدد من القصفات الجوية المركزة لعدة تمركزات للعناصر التكفيرية بعدد من البؤر الإرهابية بشمال سيناء أسفرت عن مقتل 16 عنصرًا تكفيريًّا، واستهداف وتدمير عربتي دفع رباعي ومخزن يحتوي على كمية كبيرة من العبوات الناسفة والدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية، إضافة إلى قيام أبطال القوات المسلحة بتنفيذ عمليتين نوعيتين أسفرتا عن مقتل 3 تكفيريين شديدي الخطورة – حسب بيان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة.

ودعا مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره اليوم الأحد، إلى ضرورة تكثيف توجيه الضربات الاستباقية الناجحة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية لتقويض قدرتها على نشر العنف والتخريب، والعمل على نشر الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مصرنا الغالية.

وأشاد المفتي بيقظة أبطال القوات المسلحة وأجهزة الشرطة وتضحياتهم في مواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تنفذ أجندات ومؤامرات خبيثة لنشر الدمار والخراب في كل مكان.

 
وحيث إنه نتيجة للأعمال القتالية قد استشهد وأصيب ضابطان وضابط صف وجنديان، فقد توجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء الأبطال، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته، ويلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

يذكر أن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، كان قد نشر فيديو يفيد بأنه استمرارًا لجهود القوات المسلحة المكثفة في مكافحة الإرهاب خلال الأسبوع الماضي، وبناءً على معلومات استخباراتية تفيد بوجود عناصر تكفيرية بعدة أوكار إرهابية بمحيط مدن بئر العبد والشيخ زويد ورفح بشمال سيناء، قام أبطال القوات المسلحة بتنفيذ عمليتين نوعيتين أسفرتا عن مقتل 3 تكفيريين شديدي الخطورة، عثر بحوزتهم على بنادق آلية وقنابل يدوية ودانات آر بي جي، كما قامت عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتدمير 5 عبوات ناسفة تم زراعتها لاستهداف قواتنا على محاور التحرك.

وقامت القوات الجوية بتنفيذ عدد من القصفات الجوية المركزة لعدة تمركزات للعناصر التكفيرية بعدد من البؤر الإرهابية أسفرت عن مقتل 16 عنصرًا تكفيريًّا، واستهداف وتدمير عربتي دفع رباعي ومخزن يحتوي على كمية كبيرة من العبوات الناسفة والدعم اللوجستي للعناصر الإرهابية.
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