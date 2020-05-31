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أخبار البلد

بنبني لبكرة.. دور الإنتاج الحربي لإنتاج المطهرات وأدوات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 02:56 م
حملة بنبني لبكرة
حملة بنبني لبكرة لوزارة الإنتاج الحربى
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كريم الخطيب
أطلقت وزارة الإنتاج الحربي الفيديو الثانى من حملة "بنبنى لبكره" والذى يتحدث عن دور الوزارة من خلال استغلال فائض طاقتها الإنتاجية لإنتاج المطهرات وأدوات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19.


كما تستعرض وزارة الإنتاج الحربي في كل فيديو ينشر لمحات من مشروعاتها ومساهمتها في التنمية والمشروعات القومية.


وخلال الفيديو الثاني نستعرض دور وزارة الإنتاج الحربي فى توفير  معدات التطهير للأسطح والمباني والمواد التعقيم والتطهير الشخصية والكمامات لضمان سلامة وصحة المواطن. 


وتوفر وزارة الإنتاج الحربي منتجات التطهير والتعقيم بجميع منافذ البيع الخاصة بالإنتاج الحربي، أو الاتصال بالأرقام الخط الساخن 19827. 


وتهدف الحملة  "بنبني لبكرة" لجذب الشباب لمعرفة بعض أنشطة الإنتاج الحربي من خلال فيديوهات لا تتعدى دقيقة، ضمن سلسلة المبادرات التى تتبناها الوزارة. 
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