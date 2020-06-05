فيديوجراف.. 15 فائدة للجوافة

تعتبر الجوافة من الفاكهة المحببة لدى الكثيرين وينصح الأطباء وخبراء التغذية، بتناولها خلال هذه الفترة بالأخص التي ينتشر فيها فيروس كورونا وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي والذي له فعاليه كبيرة في محاربة الفيروسات.
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قدم موقع power of positivity 15 فائدة لفاكهة الجوافة التي يمكنها أن تساعد في تحسين مناعتك حيث يعد تناول أربع حبات من هذه الفاكهة يحتوي على 68 سعرة حرارية فقط ، وهو أقل بكثير من 120 سعرة حرارية في متوسط الموز.
ونستعرض المزيد من التفاصيل عن فوائد الجوافة من خلال الفيديوجراف التالي .