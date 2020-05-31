تشييع جثمان ثالث شهداء الدقهلية فى حادث سيناء بمسقط رأسه ببلقاس

شيع اليوم الأحد الآلاف من أهالى المركزية التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية جنازة الشهيد مجند أحمد أسامه السيد وهو الشهيد الثالث من أبناء المحافظة الذين استشهدوا أمس السبت إثر عملية إرهابية نتيجة عبوة ناسفة زرعتها العناصر الإرهابية بالتركمانية، بجبل المغارة بسيناء.









فيما تم تشييع الجثمان ملفوفا فى علم مصر فى جنازة عسكرية وشعبية مهيبة بحضور عمرو عبدالعاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ورفع المشاركون فى الجنازة صورة الشهيد ورددوا الهتافات المؤيدة للجيش والشرطة والمناهضة للإرهاب وجماعة الإخوان.





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