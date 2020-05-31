نشرة المرأة والصحة| نصائح وشروط التعامل مع مصاب كورونا.. ويارا تخطف الأنظار بالأحمر

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





صحة

أشار الكثير من الأطباء حول العالم إلى أنه من الممكن علاج مصاب فيروس كورونا في المنزل طالما يحمل أعراضا خفيفة ولا يحتاج إلى العناية المركزة، وذلك عن طريق العزل المنزلي، ولا سيما بعد زيادة عدد مصابي الفيروس التاجي "كوفيد 19" وتواجد الكثير في غرف المستشفيات.





وأكد الدكتور أمجد حداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح في برنامج السفيرة عزيزة المذاع على قناة "دي إم سي"، أن من الممكن عزل المصاب بـ فيروس كورونا لمدة أسبوعين حتى يتم شفاؤه من الفيروس، ولكن على المخالط أن يتعامل على أنه مصاب أيضًا.





نشر موقع صحيفة daily mail البريطانية، تقريرًا جديدًا أكد فيه أن أحد كبار العلماء البريطانيين أكد أن مقابض الأبواب، والدرابزين وعربات التسوق يجب أن تكون مطلية بالنحاس لمنع انتشار فيروس كورونا التاجي.

وأظهرت الأبحاث أن عدوى فيروس كورونا ، يمكن أن تبقى وتظل معدية على الفولاذ والبلاستيك لمدة ثلاثة أيام، لكن الفيروس التاجي يقتل خلال أربع ساعات على النحاس بسبب خصائص المعدن المضادة للبكتيريا.









المرأة

نشرت الفنانة ديانا حداد صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة عصرية.