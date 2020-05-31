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محافظات

ارتداء الكمامات داخل مكاتب بريد المنصورة حفاظا على الأرواح.. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 02:56 م
صدى البلد
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همت الحسينى
حرص العاملون بمكاتب البريد بالدقهلية على ارتداء الكمامات وإلزام كل مواطن يتردد عليها بارتدائها، حرصا على سلامة الجميع.

حيث شهد مكتب بريد كفر البدماص على استقبال عملائه شريطة أن يرتدى كل شخص الكمامة للحفاظ عليهم من فيروس كورونا، كذلك الحرص على أن لا يكون هناك تزاحم داخل المكتب مما ساعد على تنظيم التعامل بسهولة دون أى مشكلات وعراقيل.

كما شهد المكتب الرئيسى بالمنصورة انتظاما والتزاما هو الآخر وتم تجهيز مقاعد للمترددين والعملاء شريطة ارتداء الكمامات.

وأكد المواطنون حرصهم على ارتدائها خوفا من إصابتهم بكورونا أو إصابة غيرهم وأن ارتداءها حماية لهم وللجميع.
ارتداء الكمامات داخل مكاتب بريد المنصورة حفاظا على الأرواح.. فيديو
ارتداء الكمامات داخل مكاتب بريد المنصورة حفاظا على الأرواح.. فيديو
ارتداء الكمامات داخل مكاتب بريد المنصورة حفاظا على الأرواح.. فيديو
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