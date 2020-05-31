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محافظات

إبلاغ الأمن الوطني .. صحة الدقهلية: مصابو كورونا يرفضون الخروج بعد الشفاء .. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 04:08 م
الدكتور سعد مكي
الدكتور سعد مكي
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همت الحسينى
قال الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إن هناك أسرة كاملة أصيبت بفيروس كورونا عدد أفرادها ٢٣ شخصا من محافظة أخرى وظلوا ٣٥ يوما بالحجر الصحى بمستشفى تمى الأمديد لتلقى العلاج اللازم.

وأضاف أن حالتهم استقرت وتحولت نتائجهم الى سلبية ورغم ذلك رفضوا الخروج من المستشفى لشعورهم بالراحة الكاملة مما أدى لعدم وجود أماكن بها لمصابين آخرين.

وأوضح أنه بعد قضاء هذه الأسرة مدة شهر بتمى الأمديد تم تحويلهم إلى المدينة الجامعية بالمنصورة لتوفير أماكن للحالات الخطيرة بعزل تمى الأمديد حيث ان المستشفى قوتها 106 أسرة إضافة إلى 20 سرير عناية مركزة.

واستطرد "مكي" قائلا: "ليس لدى امن للتعامل مع حالات من هذا النوع، فأنا كنت فى زيارة من اسبوع للمدينة الجامعية والأطباء اشتكوا منهم وعرضت الأمر علي وزيرة الصحة قالت لي بلغ الأمن الوطني".

وأضاف: "لابد من مساعدة الدولة ومساندتها من أجل المرضى ولابد ان يخرج من تم شفاؤهم ويتركوا أماكن لغيرهم الذى قد يموت وهو في الإسعاف وفى المقابل نجد من شفى بالمستشفى لا يبالى ولا يريد الخروج".

وتابع وكيل وزارة الصحة قائلا: "أنا ليس بينى وبين أحد مصلحة وكل ما أريده مصلحة المريض فأنا من محافظة أخرى ومنذ العيد هنا وكل الأطقم الطبية تفعل جهودا كبيرة من أجل المريض".
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