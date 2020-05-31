إبلاغ الأمن الوطني .. صحة الدقهلية: مصابو كورونا يرفضون الخروج بعد الشفاء .. فيديو

قال الدكتور سعد مكى وكيل وزارة وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إن هناك أسرة كاملة أصيبت بفيروس كورونا عدد أفرادها ٢٣ شخصا من محافظة أخرى وظلوا ٣٥ يوما بالحجر الصحى بمستشفى تمى الأمديد لتلقى العلاج اللازم.





وأضاف أن حالتهم استقرت وتحولت نتائجهم الى سلبية ورغم ذلك رفضوا الخروج من المستشفى لشعورهم بالراحة الكاملة مما أدى لعدم وجود أماكن بها لمصابين آخرين.





وأوضح أنه بعد قضاء هذه الأسرة مدة شهر بتمى الأمديد تم تحويلهم إلى المدينة الجامعية بالمنصورة لتوفير أماكن للحالات الخطيرة بعزل تمى الأمديد حيث ان المستشفى قوتها 106 أسرة إضافة إلى 20 سرير عناية مركزة.





واستطرد "مكي" قائلا: "ليس لدى امن للتعامل مع حالات من هذا النوع، فأنا كنت فى زيارة من اسبوع للمدينة الجامعية والأطباء اشتكوا منهم وعرضت الأمر علي وزيرة الصحة قالت لي بلغ الأمن الوطني".





وأضاف: "لابد من مساعدة الدولة ومساندتها من أجل المرضى ولابد ان يخرج من تم شفاؤهم ويتركوا أماكن لغيرهم الذى قد يموت وهو في الإسعاف وفى المقابل نجد من شفى بالمستشفى لا يبالى ولا يريد الخروج".



