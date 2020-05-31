AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

النائبة ماريان عازر ضيف شرف ومتحدث رئيسي في مؤتمر روتاري شرق أفريقيا

الأحد 31/مايو/2020 - 02:33 م
النائبة ماريان عازر
النائبة ماريان عازر
Advertisements
فريدة محمد
شاركت الدكتورة ماريان أمير عازر عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والمرأة في البرلمان الدولي للتسامح والسلام كضيفة شرف ومتحدث رئيسي في مؤتمر الروتاري لشرق أفريقيا الذي عقد عن بعد أونلاين. 

وكان من المقرر عقد المؤتمر في أوغندا ولكن بعد تفشي فيروس كورونا أصبح أونلاين.

وقامت الدكتورة ماريان بإلقاء كلمة عن خصوصية إنترنت الأشياء. 

واستعرضت خلال المحاضرة نظرة شاملة لإنترنت الأشياء ومؤشرات استخدامه خلال السنوات المقبلة والتطبيقات المختلفة كما تطرقت إلى أهم المخاوف من الناحية الأمنية والخصوصية وذكرت العديد من الهجمات التي تمت خلال السنوات الماضية، كما تطرقت إلى أخم التحديات المتعلقة بأمن إنترنت الأشياء واختتمت كلمتها بعرض أفضل الطرق للتقليل من المخاطر. 

وصرحت عازر بأن محافظ المنطقة الروتارية التي استضافت المؤتمر قد اختارت هذا الموضوع لتوعية الحضور الذي يلف عددهم ألف مشارك عن المخاطر المرتبطة باستخدام التكنولوجيا الحديثة وضرورة توخي الحذر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

روتاري مصر يدعم المستشفيات والصيادلة بأجهزة تنفس ومستلزمات طبية وقائية ومطهرات

150 شنطة مواد غذائية من نادي روتاري بني سويف لأهالي قرية الهرم

روتارى قصر النيل يطلق مبادرة "الناس لبعضيها" لدعم العمالة

ترشيحاتنا

تابعون لـ ميليشيات الوفاق.. الجيش الليبي يعلن مقتل 3 قادة ميدانيين

شاهد.. تحرير محاضر للمواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامة

هل يجوز إعطاء كفارة اليمين كلها لشخص واحد ؟ الإفتاء ترد

اعتبار الأطباء المتوفين بكورونا شهداء.. مشروع قانون أمام البرلمان الأسبوع المقبل

خروج «رجل المستحيل» بعد انتظار عامين في المصنفات الفنية

إعلان الطوارئ في لوس أنجلوس وغلق مراكز اختبار كورونا بعد خروج المظاهرات عن السيطرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| نصائح وشروط التعامل مع مصاب كورونا.. ويارا تخطف الأنظار بالأحمر

تباع على الأرصفة.. مخاطر الكمامات المجهولة

لمرضى القولون العصبي.. 8 أطعمة يجب عدم تناولها