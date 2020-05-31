النائبة ماريان عازر ضيف شرف ومتحدث رئيسي في مؤتمر روتاري شرق أفريقيا

شاركت الدكتورة ماريان أمير عازر عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والمرأة في البرلمان الدولي للتسامح والسلام كضيفة شرف ومتحدث رئيسي في مؤتمر الروتاري لشرق أفريقيا الذي عقد عن بعد أونلاين.





وكان من المقرر عقد المؤتمر في أوغندا ولكن بعد تفشي فيروس كورونا أصبح أونلاين.







وقامت الدكتورة ماريان بإلقاء كلمة عن خصوصية إنترنت الأشياء.





واستعرضت خلال المحاضرة نظرة شاملة لإنترنت الأشياء ومؤشرات استخدامه خلال السنوات المقبلة والتطبيقات المختلفة كما تطرقت إلى أهم المخاوف من الناحية الأمنية والخصوصية وذكرت العديد من الهجمات التي تمت خلال السنوات الماضية، كما تطرقت إلى أخم التحديات المتعلقة بأمن إنترنت الأشياء واختتمت كلمتها بعرض أفضل الطرق للتقليل من المخاطر.





وصرحت عازر بأن محافظ المنطقة الروتارية التي استضافت المؤتمر قد اختارت هذا الموضوع لتوعية الحضور الذي يلف عددهم ألف مشارك عن المخاطر المرتبطة باستخدام التكنولوجيا الحديثة وضرورة توخي الحذر.