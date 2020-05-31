لمدة 6 أشهر.. الخارجية تعلن تمديد جوازات سفر المصريين بالخارج

ردت وزارة الخارجية، على الطلب المقدم من النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، بشأن تمديد جوزات سفر المواطنين المصريين بالخارج حتى يتثنى تجديد إقامتهم.





وقالت الوزارة في خطابها: إنه بمخاطبة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للنظر في هذا الطلب، في ضوء صعوبة حصولهم على جوازات سفر جديدة لتوقف إرسال الحقائب الدبلوماسية، فقد أفادت الإدارة بتمديد الجوازات لمدة 6 أشهر.





وتوجهت النائبة بجزيل الشكر لوزارة الخارجية على استجابتها لطلبها، وإعلاء مصلحة المصريين في الخارج، والتدخل السريع لحل أزماتهم.