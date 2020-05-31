الزراعة: التزام كامل في الوزارة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.. صور

أكدت وزارة الزراعة ، على جميع قيادات الوزارة بالديوان العام والعاملين فيه ضرورة الالتزام بإرتداء الكمامة في اول يوم عمل رسمي وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة والمراكز والمعاهد البحثية ومديريات الزراعة والطب البيطري في المحافظات.





يأتى ذلك تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وفي اطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى .





كما التزم أيضا المتعاملين مع الوزارة بالإضافة إلى استمرار أعمال الرش وتطهير منشآت الوزارة واستخدام أجهزة قياس الحرارة وعدم السماح لأي مواطن بالدخول إلى الهيئات التابعة للوزارة بدون ارتداء الكمامة .





وشدد السيد القصير، وزير الزراعة على ضرورة التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في تأدية الخدمة الزراعية للمواطنين للحد من حركتهم وانتقالهم وأيضا التقليل من التعامل الورقي لمنع تفشي فيروس كورونا وضرورة الالتزام بتنفيذ التعليمات واتخاذ الاجراءات القانونية نحو من يخالفها.





يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارا بشأن إلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية ، وذلك لحين صدور إشعار آخر.



