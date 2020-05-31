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رياضة

الخطيب يعود للقاهرة ويترأس اجتماع اللجنة القانونية بالأهلي

الأحد 31/مايو/2020 - 02:47 م
محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
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عبد الحكيم أبو علم
عاد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي إلي القاهرة صباح اليوم وترأس العديد من الاجتماعات.

وكانت ظروف أسرية قد منعت تواجده بالقاهرة خلال الساعات القليلة الماضية.

وحرص محمود الخطيب على الاجتماع ظهر اليوم باللجنة القانونية بالنادي لاستطلاع آراء أعضائها حول العديد من الأمور التي طفت على الساحة الرياضية في الفترة الأخيرة.


ويعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعه التقليدي الثلاثاء المقبل لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاعات النادي المختلفة في فروع الأهلي الثلاثة.

ويناقش المجلس في اجتماعه أيضا ملف المشروعات الجدية التي سيتم الإعلان عنها بجانب الموقف المالي.
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