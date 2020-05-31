الخطيب يعود للقاهرة ويترأس اجتماع اللجنة القانونية بالأهلي

وكانت ظروف أسرية قد منعت تواجده بالقاهرة خلال الساعات القليلة الماضية.





وحرص محمود الخطيب على الاجتماع ظهر اليوم باللجنة القانونية بالنادي لاستطلاع آراء أعضائها حول العديد من الأمور التي طفت على الساحة الرياضية في الفترة الأخيرة.





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ويعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعه التقليدي الثلاثاء المقبل لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاعات النادي المختلفة في فروع الأهلي الثلاثة.





ويناقش المجلس في اجتماعه أيضا ملف المشروعات الجدية التي سيتم الإعلان عنها بجانب الموقف المالي.