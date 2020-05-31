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محافظات

هاخد نفسي وألبسها.. شاهد ردود الأسايطة على عدم لبس الكمامة بطريقة صحيحة.. صور

الأحد 31/مايو/2020 - 05:24 م
ردود الأسايطة على
ردود الأسايطة على عدم لبس الكمامة بطريقة صحيحة
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إيهاب عمر
" هشرب سيجارة .. هتكلم والبسها .. هاخد نفسي والبسها " بهذه الكلمات حاول الكثير من الاسايطة تبرير قيامهم بوضع الكمامة على ذقونهم بدلا من وضعها على الأنف والفم في اليوم الثاني لقرار الحكومة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامة في وسائل النقل والمواصلات والأسواق والمصالح الحكومية والاماكن العامة ، إلا أن الكثير من الاسايطة اخذوا ارتداء الكمامة باستخفاف ووضعها كقطعة من قطع الإكسسوار للتحايل على قرار الحكومة .
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قال أحد المواطنين إنه قام بوضع الكمامة على ذقنه لتدخين سيجارة وبعدها سوف يعاود ارتداءها على أنفه وفمه ، فيما قال آخر : أنا نزلت الكمامة على ذقني علشان أخد نفسي شوية مش عارف أتنفس بها شوية وهرجعها تاني ، وقال أحد المواطنين "أنا بحطها على ذقني ولما أدخل تجمع أو زحام برجعها على أنفي وفمي ".

 
ومن جهته شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ضرورة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بإلزام المواطنين والعاملين والمترددين على جميع المنشآت الحكومية بارتداء الكمامات الواقية والاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع دخول العاملين والمواطنين للديوان العام والوحدات المحلية بدون كمامات واقية حفاظًا على صحتهم وصحة الآخرين بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين ومواجهة تداعيات وانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19". 
 
وناشد محافظ أسيوط المواطنين الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بإلزام المواطنين و العاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية والمنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بإرتداء الكمامات الواقية ومعاقبة المخالفين بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه وفقًا للقرار وذلك لحين صدور تعليمات جديدة بهذا الشأن مشيرًا إلى إنه تم التأكيد على جميع مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء وكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة بعدم السماح للمترددين عليها والعاملين بها الدخول دون ارتداء الكمامة وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء بهذا الشأن مشددًا على استمرار أعمال التعقيم وتطهير كافة المرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية وماكينات الصراف الآلي وكافة المرافق بالمراكز والأحياء و بالاستعانة بمعدات وفرق التطهير بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومعدات وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وسيارات الكنس الآلي.
وأضاف المحافظ إنه وجه بتوزيع كمامات مجانية على جميع العاملين بالديوان العام تشجيعًا لهم على ارتدائها والالتزام بها فضلًا عن تشكيل حملات مستمرة ولجان متابعة ميدانية لتنفيذ قرارات استمرار إغلاق "المقاهي والكافيتريات والملاهي والأندية الصحية وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه بالإضافة إلى ما يستمر خلال فترة سريان القرار من إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ مع سريان حظر التجول من الساعة الثامنة مساءً حتى السادسة صباحًا يوميًا.
وأشار المحافظ إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه لافتا الى أن وزارة الصحة والسكان حثت جموع المواطنين إنه عند الشعور بأي أعرض كإرتفاع درجة الحرارة وما يصاحبها من أعراض أخري يشتبه في أن تكون عدوي فيتم الاتصال بأرقام 105 و 15335 والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.
هاخد نفسي وألبسها.. شاهد ردود الأسايطة على عدم لبس الكمامة بطريقة صحيحة.. صور
هاخد نفسي وألبسها.. شاهد ردود الأسايطة على عدم لبس الكمامة بطريقة صحيحة.. صور
هاخد نفسي وألبسها.. شاهد ردود الأسايطة على عدم لبس الكمامة بطريقة صحيحة.. صور
هاخد نفسي وألبسها.. شاهد ردود الأسايطة على عدم لبس الكمامة بطريقة صحيحة.. صور
هاخد نفسي وألبسها.. شاهد ردود الأسايطة على عدم لبس الكمامة بطريقة صحيحة.. صور
هاخد نفسي وألبسها.. شاهد ردود الأسايطة على عدم لبس الكمامة بطريقة صحيحة.. صور
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