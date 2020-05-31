ورش عمل أونلاين مجانية في الحرف التراثية ضمن برنامج بيت جميل

أعلنت مؤسسة فن جميل المستقلة والتي ترعى الفنون والتعليم والتراث في منطقة الشرق الأوسط وأنحاء العالم، اليوم عن إطلاق "بيت جميل أونلاين"، وهو برنامج ورش عمل عبر الإنترنت مستوحى من الفنون التراثية.





وصممت ورش العمل خصيصا للفنانين والمهتمين بالفنون من جميع المستويات بما في ذلك الأطفال، وتم تكييفها مع المواد المعاصرة والأدوات المتاحة في المنزل خلال فترة الحظر الشامل.





ويقود ورش العمل نخبة من الفنانين والحرفيين، من ضمنهم خريجي برنامج بيوت جميل للفنون التراثية، شبكة مؤسسات فن جميل التراثية في جدة والقاهرة، وهي متاحة على موقع فن جميل ومنصات التواصل الإجتماعي.





إنطلقت السلسلة الأولى من ورش العمل من السعودية مع جلسات باللغة العربية ومترجمة بالانجليزية و يتولى تدريسها فنانون مقيمون في جدة، وتركز ورش العمل على المهارات الحرفية المستوحاة من التراث الثقافي الغني للمملكة العربية السعودية.





وتضم ورش العمل رسم زهرة الحياة بالقهوة وتزيين المنزل بمكعب النجمة الثمانية مع رنا العمودي؛ صناعة الطائرات الورقية في المنزل مع دفتر ألف؛ عمل كروشيه هندسية من الأكياس البلاستيكية مع كيس شيك؛ صناعة الورق يدويا مع عمار جي مان؛ ورسم ختم سليمان بالهندسة الإسلامية مع مروى تركستاني.





يذكر أن بيوت جميل في القاهرة وجدة و أتيليه القاهرة، ومركز فن جميل الذي يرعى الفنون الحرفية وريادة الأعمال المصرية، مغلقة مؤقتًا بسبب تفشي فيروس كوفيد-19، وتعّد ورش العمل عبر الإنترنت فرصة للفنانين من جميع المستويات بما في ذلك الأطفال لتجربة الحرف اليدوية.