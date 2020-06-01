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مواعيد تسليم الأبحاث بكليات عين شمس.. عميد هندسة: لابد من الإسراع في التسليم.. والحقوق تعلن مواعيد انتهاء التسليم لطلاب فرق النقل

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:00 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
  • لا تنتظروا حتى النهاية بوقت قصير لرفع الملفات لتجنب مشاكل الإنترنت
  • كلية الحقوق تعلن مواعيد انتهاء تسليم الابحاث لطلاب فرق النقل
  • مواعيد جديدة لتسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل والتخلفات

قال الدكتور ضياء خليل عميد كلية هندسة جامعة عين شمس إنه بداية من الأمس - تم بدء  تم الأبحاث لطلاب فرق النقل بشكل سلس دون أي معوقات، موضحا أنه يتوجب علي  الطلاب ألا ينتظروا حتي النهاية بوقت قصير لرفع الملفات لتجنب أي مشاكل في الإنترنت.

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وأوضح عميد كلية هندسة أنه تم وضع خطة زمنية لطلاب فرق النقل من حيث استقبال وانتهاء موعد تسليم الأبحاث، مشيرا إلى أن أول أمس  كان اليوم الأول لتسليم الأبحاث وسوف تنتهي يوم الخميس الموافق ١٨يونيو لجميع الأبحاث للمقررات حسب الجدول الزمني المعلن للمرة الأولى.

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وأضاف خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أن الخميس الموافق ٢٥يونيو آخر موعد لتقديم الأبحاث بالنسبة لمقررات التخلفات في لائحة ٢٠٠٣واخر موعد لتصحيح الأبحاث المرة الأولى وتحويل الأبحاث التي لم تقبل الي draft علي Lima.

وأكد أن يوم الخميس الموافق ٢يوليو آخر موعد لتقديم الأبحاث للمره الثانية بالنسبة لجميع المقررات التخلفات في لائحة ٢٠٠٣ وآخر موعد لتصحيح الأبحاث المرة الأولى وتحويل الأبحاث التي لم تقبل الي draft علي lms  المقررات التخلفات في لائحة ٢٠٠٣.

وأشار إلى أن الخميس الموافق ٩يوليو آخر موعد لتقديم الأبحاث للمرة الثانية بالنسبة لجميع مقرارات التخلفات في لائحة ٢٠٠٣.


ومن جانبه، قال الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، انه تم بدء تسليم المقالات البحثية  لطلاب فرق النقل "المستوي الاول ،والثاني ،الثالث "منوها انه يتم تسليم الابحاث دون أي معوقات .

وأضاف عميد كلية الحقوق خلال تصريحاته لـ صدى البلد أنه أخر موعد لتسليم المقالات البحثية  لطلاب فرق النقل هو 21 يونيو  القادم مشيرا لي ان كل فرقة لها منصة ترفع من خلالها مقالتها البحثية .

وأوضح الدكتور ناجي لابد مراعاة بعض الضوابط لقبول المقالة  البحثية ومنها  ان لا يقتبس  الطالب من مواقع الكترونية  غير موثوق بها واذا تعامل مع مواقع الكترونية موثوق بها لاتزيد نسبة الاقتباس عن 25%

وأشار عبد المؤمن  يجب علي طلاب فرق النقل بكلية الحقوق مراعاة تطبيق المقالة البحثية بشكل مقبول والابتعاد عن كل السوائل التي تؤدي الي الرسوب.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب  ان جميع الكليات ملتزمة بقرارات المجلس الاعلي للجامعات ويوجد بعض الكليات حسب التخصصات فبعض الكليات سوف تستمر 3 أسابيع لتقديم الأبحاث والبعض الآخر سوف يكون أقل من 3 أسابيع.  

وأوضح الدكتور عبد الفتاح  خلال تصريحاته لصدي البلد ان جميع الكليات ملتزمة بالقرارت الصادرة من المجلس الاعلي للجامعات وان يوم 7 مايو أعلنت جميع القرارت بنظام الامتحانات في كل كلية برواط ومنصات لتقديم الابحاث ولن يتم أي تقديم للابحاث قبل 31 مايو.
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