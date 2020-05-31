أخبار التوك شو: السجن المشدد ينتظر مروعي الطفل المعاق.. الأرصاد تحذر من موجة حارة غدا.. طرق التعامل مع كورونا والحصول على العلاج.. هريدى: العنصرية مترسخة فى أمريكا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، اليوم، الأحد، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:









قالت الإعلامية أسماء مصطفى، إن اثنين من معدومى الضمير والأخلاق قاما بترويع طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة، لافتة إلى أن تلك الواقعة غير إنسانية ولذلك تحركت وزارة الداخلية فى وقت قياسي لإلقاء القبض على مرتكبى الواقعة وتقديمهما للمحاكمة.





وأضافت أسماء مصطفى، خلال حديثها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية " إكسترا نيوز"، أن الغريب فى تلك الواقعة غير الإنسانية بالمرة أننا وجدنا تهديدا وترويعا وتنمرا على طفل، واعترف الشابان أنهما فعلا تلك الفعلة من باب الهزار بحجة أنه أحد أقربائهما.





الفنان نعيم عيسى: شاركت فى ريا وسكينة وسافرت مع الزعيم كل بلاد العالم.. فيديو قال الفنان نعيم عيسى، إنه شارك فى مسرحية "ريا وسكينة" بعد ترشيح المنتج سمير خفاجى له، والمخرج حسين كمال، لافتًا إلى أنه قام بدور "عم جميل"، بائع القماش بالمسرحية.

وأضاف الفنان نعيم عيسى، فى لقاء ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المجموعة كانت متعاونة ويدا واحدة والجو العام خلال العمل كان أخويا.





من الاثنين للأربعاء.. الأرصاد تحذر من موجة حارة ومنخفض جوي يضربان البلاد

قال الدكتور محمود شاهين، مدير وحدة التنبؤات بهيئة الإرصاد الجوية، إنه وفقًا لتوزيعات الضغط الجوي وخرائط الأرصاد الجوية التي تشير إلى أن مصر ستتعرض لمنخفض جوي يضرب البلاد من يوم الاثنين إلى يوم الأربعاء.

وتابع الدكتور محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة Ten الفضائية، أن هذا المنخفض سيعمل على رفع درجة الحرارة تدريجيًا، مضيفا: "مش هتوصل زي الموجة اللي كانت في آخر أسبوع في رمضان".





رغم حظر كورونا.. مظاهرات احتجاجية تشتعل فى إيطاليا.. شاهد عرضت فضائية يورونيوز، تقريرا رصد تنظيم مظاهرات احتجاجية فى إيطاليا رغم منع التجمعات بسبب فيروس كورونا.

نظمت عدة مظاهرات احتجاجية ضد حكومة جوزيبي كونتي فى إيطاليا، ولا سيما في روما وميلانو، حيث ما زالت التجمعات ممنوعة في إطار احتواء جائحة كوفيد-19.





العنصرية مترسخة فى أمريكا.. مساعد وزير الخارجية الأسبق عن أزمة ترامب.. فيديو قال حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المستشارة الألمانية ميركل رفضت دعوة ترامب لحضور قمة السبع في واشنطن.



وأضاف "هريدي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدى، أن ميركل لا تريد أن يستغل ترامب فرصة الرئاسة القادمة للولايات المتحدة فى الدعاية الانتخابية الخاصة به فى مجموعة السبع.





الطبيب محمود سامى: الطاقم الطبي يتحمل عبئا كبيرا جدًا فى مواجهة فيروس كورونا..فيديو قال الدكتور محمود سامى، أخصائى الأمراض الباطنية والحميات، الذى فقد بصره خلال عمله بمستشفى العزل ببلطيم، إن حالته الصحية أفضل من الأيام السابقة وأنه يتلقى العلاج.

ولفت الدكتور محمود سامى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن الطاقم الطبى يتحمل عبئا كبيرا جدًا فى مواجهة فيروس كورونا بكل شجاعة واستبسال وخوف على المصابين، موضحًا أنه فقد بصره أثناء عمله فى مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف أن حالته الصحية أصبحت أفضل قليلًا، حيث إنه أصبح يرى وميضًا أبيض وخيالات بيضاء، وذلك بعد خضوعه لجلسات الأكسجين تحت ضغط .





محمود سامي "الطبيب البطل": بدأت أرى خيالات.. وأنصح المصريين بالالتزام للقضاء على كورونا.. فيديو وجه الطبيب البطل محمود سامي، الذي فقد بصره خلال تأدية عمله بالمستشفى في مكافحة فيروس كورونا، رسالة للمصريين حول تطورات حالته الصحية، قائلًا: "كل سنة وأنتم طيبين ويارب دايمًا بخير، اليوم قررت اكلمكم عن حالتي الصحية من أولها وحتى اليوم، كلكم عارفين إن أنا كنت فى مستشفى العزل في بلطيم وكان من المفترض أن أقضي أسبوعين بها".

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وتابع الدكتور محمود سامى، من خلال فيديو عرضه برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "أنا قضيت في مستشفى العزل أسبوع واحد فقط وبعد ذلك بدأت أشعر بتعب، ودخلت في غيبوبة استمرت 12 ساعة ولما أفقت فوجئت بأن الظلام سائد حولى ولم أكن أعرف موقعي"، مشيرًا إلى أنه فى البداية اعتقد أن الكهرباء مقطوعة في المكان ولكنه فوجئ بعد ذلك بدخول الأشخاص عليه للتهنئة على إفاقته من الغيبوبة والاطمئنان عليه.





خبير علاقات دولية: والله إحنا في أمريكا بنحسدكم على القائد عبد الفتاح السيسي.. فيديو قال الدكتور ماك شرقاوى، الخبير فى العلاقات الدولية، إنه على مدار عقود من الزمن هناك عنف ضد الأمريكيين من الأصول الأفريقية، خاصة من الشرطة ذات الأصول البيضاء، موضحًا أن الولايات المتحدة تضطهد الزنوج، وفقًا لتصريحات دونالد ترامب العنصرية التي تساعد في تأجج الأزمة أكثر.

وأضاف الخبير، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن ترامب أعلن أنه لا يريد أن يأتى لأمريكا مواطنون من أفريقيا، ولكنه يريدهم من أوروبا، وقال فى أحد تصريحاته الغريبة: "دعنا نعيد أمريكا البيضاء مرة أخرى".





للمخالطين وغيرهم.. طرق التعامل مع كورونا والحصول على العلاج.. فيديو نصح الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، أي شخص غير مخالط لمصابي الكورونا، ولا تظهر عليه أعراض، أن يلتزم بالإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، ويرتدي الكمامة، والالتزام بالتباعد الاجتماعى، وغسل اليدين، أما من تظهر عليه أي أعراض عليه أن يتوجه سريعا إلى أحد مستشفيات وزارة الصحة لتقييم الحالة وصرف العلاج فورا حتى قبل ظهور نتيجة المسحة.

