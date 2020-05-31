أمرأة اختارتها السياسية.. قصة أول سيدة تحصد منصب الرئاسة فى موريشيوس.. صور

بناء مستقبل الدول والدخول فى عالم السياسة مجالات تحتاج إلى براعة وفن ولا تعتمد على كونك رجل أو أمرأة فهناك سيدات اقتحمن عالم الرجال وتركن بصمتهن، بل وحددن مصير شعوب كثيرة، وأرسين الاستقرار الدائم مثل أمينة غريب والتى تعد أول سيدة تحصد منصب الرئاسة فى موريشيوس فما قصتها.

ولدت أمينة غريب فى موريشيوس عام 1959 لأصول هندية ترعرعت غريب فى القارة السمراء وقادت نفسها نحو مستقبل مبهر حيث أنها أكملت دراستها فى بريطانيا وحصلت على درجة الدكتوراه في الكيمياء العضوية.

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عادت غريب إلى وطنها وحصلت عام 1987 على منصب قائد لأول مشروع بحثي إقليمى لدراسة للنباتات الطبية والعطرية بتمويل الصندوق الأوروبي للتنمية ورعاية لجنة المحيط الهندى، كما أنها عملت كمديرًا بمجلس البحوث عام 1995.

وهكذا استمرت أمينة غريب فى الصعود نحو القمة إلى أن أصبحت رئيسة المجلس الدولي للإتحاد العلمي بالمكتب الإقليمي لإفريقيا خلال الفترة 2011 - 2014.

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تاريخ هذه المرأة الأفريقية لم يعكس اهتمامها بالسياسة ولكن يبدو أن السياسية هى التى اختارت أمينة غريب فهذه السيدة استطاعت الصعود وحصد مقعد رئاسة موريشيوس عام 2015 حيث صوت البرلمان حينها على قرار تنصيبها كرئيس لموريشيوس.

كان أول تصريح لأمينة غريب كرئيس جمهورية هو تأكيدها على عدم تفكيرها فى دخول السياسية حيث قالت: "لم أختر السياسة لكن السياسة هي التى اختارتني".

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جدير بالذكر أن جمهورية موريشيوس هي مجموعة جزر بوسط المحيط الهندي، تبتعد عن مدغشقر بحوالي 860 كيلومتر، ويبلغ عدد سكانها 1.3 مليون نسمة، ويتشمل سكان موريشيوس من خليط من جنسيات مختلفة تكون نسيجا غنيا وقويًا، وحسب تصنيف البنك الدولي تحتل موريشيوس وللعام الخامس على التوالي المرتبةَ الأولى من بين الدول الإفريقية في مستوى الظروف المواتية لتطوير قطاع الأعمال.